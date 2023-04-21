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صحة
التخلي عن مشروبات الصودا يطيل العمر.. اليكم آخر الدراسات
Lebanon 24
21-04-2023
|
05:00
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ربطت دراسة استمرت ما يقرب من عقدين من الزمن بين تناول كميات كبيرة من المشروبات المحلاة بالسكر كالصودا والعصائر والوفاة المبكرة لدى مرضى السكري من النوع 2.
بينما تبين أن المشروبات الأخرى، وعلى وجه التحديد القهوة والشاي والحليب قليل الدسم والماء، ساعدت في تقليل احتمالات الوفاة المبكرة.
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ووفق موقع "مديكال إكسبريس"، ارتبطت كل حصة يومية إضافية من المشروبات المحلاة بالسكر بزيادة قدرها 8% في الوفيات الناجمة عن جميع الأسباب لمرضى السكري من النوع 2. وأدى استبدال هذا المشروب بأحد الخيارات الصحية إلى تقليل مخاطر الوفاة المبكرة بنسبة 18%.
وأجريت الدراسة في جامعة هارفارد، واعتمدت على بيانات أكثر من 9200 امرأة وأكثر من 3500 رجل كانوا جزءاً من مشاريع بحثية رئيسية أخرى، تم تشخيصهم جميعاً بمرض السكري من النوع 2 خلال فترة الدراسة التي استمرت 18.5 عاماً.
وأبلغ المشاركون كل سنتين عن عدد المرات التي استهلكوا فيها المشروبات المحلاة بالسكر، أو المحلاة اصطناعياً، وكذلك العصير والقهوة والشاي والماء والحليب قليل الدسم.
ولم تثبت الدراسة أن عادات الشرب غير الصحية تسبب الوفاة المبكرة، فقط وجود علاقة بين الاثنين.
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