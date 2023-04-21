اشتهاء الطعام وإغراء الوجبات السريعة... كيف تتغلب عليه؟

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يساعد التخطيط المسبق للأوضاع التي تؤدي إلى الإفراط في تناول الطعام في المحافظة على جعل جهود إنقاص الوزن على المسار الصحيح.فإذا كانت تُغريك الشوكولاتة أو رقائق الشيبس، جرب هذه الأفكار:- لا تحتفظ بأي أطعمة سريعة داخل المنزل.- لا تحتفظ بالوجبات السريعة على مكتبك، وتجنب المشي بجوار آلات البيع كلما أمكن ذلك.- اجعل الخضروات والفاكهة متوفرة في المكتب وفي متناول اليد، بحيث تستطيع التناول منها عندما تكون جائعاً.- تناول ثلاث وجبات يومياً. وزع الوجبات على فترات ليست طويلة جداً. لن تكون جائعاً، ما سيساعدك على إدارة اشتهاء الطعام.- انتظر من 15 إلى 30 دقيقة. اشغل نفسك بنشاط، سواء ببرد أظافرك أو حل الكلمات المتقاطعة أو تنظيف درج الخردة. وستنتهي حالة الاشتهاء للطعام.- جرب طرقاً أكثر صحة، مثل تناول رقائق البطاطس المخبوزة بدلاً من رقائق البطاطس العادية.- تناولها باعتدالٍ لتجنب مشاعر الحرمان. لذا، تناول بعض وجبات الطعام السريعة ولكن بقدر ضئيل جداً. تناولها بعدما تنتهي من وجبتك الرئيسية. ضع في حسبانك أنك لا تحتاج سوى بضع ثوان، لذا ضع خطة إيجابية تُشغل بها نفسك.لا تُبطل جميع الفوائد الإيجابية لممارسة الرياضة بتناول الأطعمة عالية السعرات الحرارية بعد انتهائك منها. فبدلاً من ذلك، اتبع هذه الطريقة:أظهرت أغلب الدراسات أن ممارسة الرياضة يقلل من الشعور بالجوع البدني. لذا فإن ما تشعر به قد يكون جوعاً نفسياً.فإذا شعرت بالجوع البدني قبل ممارسة الرياضة، فاشرب بعض الماء، وتناول وجبة خفيفة صغيرة، مثل نصف رغيف من خبز القمح الكامل أو قطعة غرانولا تكافي 100 سعر حراري.إذا كنت تمارس الرياضة بعد انتهاء العمل، فخطط لتناول الغداء قبل تمرينك بنحو من 3 إلى 4 ساعات. توفر وجبة الغداء الصحية سعرات حرارية كافية لإمدادك بطاقة كافية للتدريب وقت الأصيل. ولكن إذا كنت بحاجة إلى دفعة وقت الظهيرة، فتناول الموز أو شرائح البرتقال أو عنقوداً من العنب قبل تمرينك بفترة تتراوح ما بين 15-30 دقيقة.ولا تنس شرب الكثير من الماء قبل وأثناء وبعد كل تمرين.