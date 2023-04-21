لطهي السمك بالطريقة السليمة والصحية.... إليكم هذه النصائح

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إذا كنت ترغب بتناول المزيد من السمك تماشياً مع التوجيهات الغذائية، لكن لا تعرف أين تبدأ. لا تقلق، فإن اختيار السمك وطهيه ليس بالأمر الصعب.وللبدء، اشترِ السمك المبرد أو المثلج بالشكل الصحيح فقط. ومن المفترض أن تكون رائحة السمك الطازج طازجة وخفيفة، وليست سمكية الرائحة أو لاذعة أو تشبه الأمونيا. ومن المفترض أن يكون السمك سواء أكان بأكمله أو المقطَّع على شكل شرائح متراصاً، ولحمه لامعاً، وخياشيمه ذات لون أحمر فاقع، وخالي من المادة اللزجة.وعند شراء السمك المجمد تجنب المغلفات التي توضع فوق خط التجميد أو فوق صندوق المجمدة. وإِذا كان المُغلف شفافاً فابحث عن علامات التجميد أو البلورات الثلجية، فقد يعني ذلك أنه تم تخزين السمك لفترة طويلة أو تمت إماعته وتجميده مرةً أُخرى. وفي هاتين الحالتين اختر مغلفاً آخر.يُعد سلق الطعام طريقة صحية وبسيطة لطبخ السمك الطري مثل السلمون. يوضع السمك في مقلاة غير عميقة تحتوي على مكونات ذات نكهات خاصة مثل الكراث أو الأعشاب الطازجة، ثُمَّ توضع بضع أونصات من السائل المنكه مثل المرق النباتي. يُغطى السمك جزئياً حتى ينضج على مهل على الموقد. يُطهى السمك لمدة 6 دقائق. ويختلف وقت السلق حسب كمية السمك المراد سلقه وكذلك سُمكه.من المفترض طبخ السمك بحرارة تبلغ 145 درجة فهرنهايت (63 مئوية)، لكن إِذا لم يكن لديك المقياس الحراري المخصص للطعام، فيُمكنك معرفة ما إِذا كان السمك قد نضج عن طريق غرز الجزء الحاد من السكين في لحم السمك وسحبه جانباً. فمن المفترض أن يكون لحم السمك غير شفاف ويُمكن فصله بسهولة.من السهل طبخ شرائح السمك اللذيذة في علب من ورق البرشمان (ورق الزبدة أو ورق الخبز) وهي طريقة تُعرف بالطبخ بورق الزبدة، حيث يطبخ السمك بالبخار المحتبس. وإِذا لم يكن لديك ورق الزبدة فاستعمل ورق الألمنيوم لعمل العلب. واشوِ السمك لمدة 10 إِلى 15 دقيقة وحرارة 400 درجة فهرنهايت (204 مئوية).يُعد الشواء طريقة رائعة لإعداد السمك، فهو سريع ويضيف نكهة مميزة على الطعام. والشواء يُمكنُك أيضاً من إعداد الطعام بإضافة القليل من الدهون. ويُمكن أن تضيف المخللات والأعشاب المجففة التي تُمَّسّد على الأطعمة والأعشاب الطازجة نوعاً من التنويع على السمك المشوي.الشواء في الفرن وليس القلييُعد إعداد الطعام بالفرن بديلاً صحياً عن القلي. ويمكن مزج أي نوع من الأسماك مع الخبز وإعداده في الفرن، لكن يُعتبر سمك البلطي خياراً جيداً؛ لأنه رقيق ويُطهى بسرعة في الفرن الساخن، وبالتالي تكون قطع السمك محمصة ومقرمشة. ولتحضير العجينة، يُستعمَل فتات خبز القمح الكامل أو رقائق الذرة أو البقسماط.