19
o
بيروت
19
o
طرابلس
19
o
صور
18
o
جبيل
14
o
صيدا
19
o
جونية
15
o
النبطية
12
o
زحلة
13
o
بعلبك
19
o
بشري
18
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
سرّ قد يؤخر هذا المرض الخطير!
Lebanon 24
21-04-2023
|
06:10
A-
A+
photos
0
A+
A-
وجدت دراسة جديدة أكملها باحثون في جامعة واشنطن أن الأشخاص الذين تناولوا الحبوب المنومة شهدوا انخفاضا في مستويات البروتينات الرئيسية للزهايمر، مما يشير إلى وجود صلة بين جودة النوم وإبطاء تقدم المرض.
Advertisement
لطالما كانت هناك تلميحات في المجتمع الطبي إلى أن أدوية النوم هذه يمكن أن تكون مفيدة في إبطاء أو توقف مرض الزهايمر، ولكن لم يتم إجراء بحث مكثف حول تأثيرها المحتمل.
وبحسب البحث، انخفضت مستويات الأميلويد بنسبة 10 بالمئة إلى 20 بالمئة في السائل الدماغي الشوكي للأشخاص الذين تلقوا جرعة عالية من دواء "سوفوريكسانت".
وقال كبير مؤلفي الدراسة بريندان لوسي، "لا نعرف حتى الآن ما إذا كان الاستخدام طويل الأمد فعالاً في درء التدهور المعرفي، وإذا كان كذلك، فبأي جرعة ولمن، ومع ذلك فإن هذه النتائج مشجعة للغاية، هذا الدواء متوفر بالفعل وثبت أنه آمن".
وقال الباحثون إن سوفوريكسانت ينتمي إلى فئة من أدوية الأرق تعرف باسم مضادات مستقبلات الأوركسين المزدوجة.
وأضاف لوسي: "آمل أن نطور في النهاية عقاقير تستفيد من النتائج التي توصلنا إليها، أفضل نصيحة يمكنني تقديمها هي الحصول على ليلة سعيدة نم إذا استطعت، وإذا لم تستطع، قم بزيارة أخصائي النوم وعالج مشاكل نومك".
Advertisement
الأكثر قراءة
"دولار" جديد يظهرُ في لبنان.. معلومات تكشف مصدره
Lebanon 24
"دولار" جديد يظهرُ في لبنان.. معلومات تكشف مصدره
15:15 | 2023-04-20
20/04/2023 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جنبلاط يُفجّر مفاجأة رئاسيّة من العيار الثقيل.. ماذا كشف؟
Lebanon 24
جنبلاط يُفجّر مفاجأة رئاسيّة من العيار الثقيل.. ماذا كشف؟
16:09 | 2023-04-20
20/04/2023 04:09:07
Lebanon 24
Lebanon 24
اشتباكاتٌ عنيفة تهزّ بلدة عكّارية.. إليكم ما جرى بين لبنانيين وسوريين!
Lebanon 24
اشتباكاتٌ عنيفة تهزّ بلدة عكّارية.. إليكم ما جرى بين لبنانيين وسوريين!
14:38 | 2023-04-20
20/04/2023 02:38:12
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر خبرٍ عن "سحوبات الليرة".. هذا ما تمّ اكتشافه
Lebanon 24
آخر خبرٍ عن "سحوبات الليرة".. هذا ما تمّ اكتشافه
14:17 | 2023-04-20
20/04/2023 02:17:43
Lebanon 24
Lebanon 24
جميعهم من عائلة واحدة... قتلى وجرحى في حادث سير (صور)
Lebanon 24
جميعهم من عائلة واحدة... قتلى وجرحى في حادث سير (صور)
08:23 | 2023-04-21
21/04/2023 08:23:02
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
11:00 | 2023-04-21
اشتهاء الطعام وإغراء الوجبات السريعة... كيف تتغلب عليه؟
08:00 | 2023-04-21
أيهما أفضل للقلب: السردين أم زيت السمك؟
05:00 | 2023-04-21
التخلي عن مشروبات الصودا يطيل العمر.. اليكم آخر الدراسات
02:00 | 2023-04-21
مجموعة من "الفيروسات الغامضة" تنتشر.. هذا ما اكتشفه العلماء
23:00 | 2023-04-20
حلويات في عيد الفطر ومرض الضغط... هذه النصائح هامّة
16:00 | 2023-04-20
لمرضى السكري.. هكذا تحافظون على صحتكم في عيد الفطر
فيديو
مقاتلة "سوخوي" روسية تعترض طائرة أميركية في سماء سوريا.. فيديو يوثق المواجهة
Lebanon 24
مقاتلة "سوخوي" روسية تعترض طائرة أميركية في سماء سوريا.. فيديو يوثق المواجهة
02:20 | 2023-04-21
21/04/2023 20:27:30
Lebanon 24
Lebanon 24
والد هيفا وهبي على فراش الموت وهي ترفض مساعدته.. تسجيلات تكشف المستور! (فيديو)
Lebanon 24
والد هيفا وهبي على فراش الموت وهي ترفض مساعدته.. تسجيلات تكشف المستور! (فيديو)
03:04 | 2023-04-19
21/04/2023 20:27:30
Lebanon 24
Lebanon 24
رعب من وقوع زلزال كارثي بقوة 9 درجات.. والخبراء يعلنون النفير (فيديو)
Lebanon 24
رعب من وقوع زلزال كارثي بقوة 9 درجات.. والخبراء يعلنون النفير (فيديو)
04:00 | 2023-04-17
21/04/2023 20:27:30
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact