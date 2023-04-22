تنمّل أصابع اليدين... هل يمكن اعتباره مؤشرا خطرا؟

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أعلن الدكتور أليكسي جيتو اختصاصي الغدد الصماء أن تنمل الأصابع هو اكثر العلامات الدالة على فقر الدم وامراض القلب شيوعاً.فوفقا له، قد يشير تنمل الأصابع إلى فقر الدم. لأنه في حالة أمراض الدم ينخفض مستوى خلايا الدم الحمراء أو الهيموغلوبين، ما يؤدي إلى انخفاض كمية الأكسجين، وبالتالي يشعر الشخص بوخز وتنمل في اصابع يديه.فيقول: "تضطرب امدادات الدم بما في ذلك في اليدين، حيث لا يتدفق الدم بالكمية المطلوبة إلى الأصابع، ما يجعلها مخدرة".ويضيف: كما يمكن أن تتخدر اصابع الأشخاص الذين يعانون من اضطراب في عمل الغدد الصماء.ويقول: "كثيرا ما يشكو المرضى الذين يعانون من اضطراب في عمل الغدد الصماء من تنمل أصابع اليدين".ووفقا له، السبب الآخر هو نقص الفيتامينات. فإذا كان تنمل الأصابع مصحوبا بصداع شديد فإنه قد يكون علامة تسبق حدوث الجلطة الدماغية.ويقول: "التنمل من الأعراض الخطيرة التي لا يجب تجاهلها واهمالها . لأنه غالبا ما يسبق احتشاء عضلة القلب. وإذا كان التنمل ناجما عن أضرار جسدية وكدمات، فيجب استشارة الطبيب المختص بالجروح والإصابات".(نوفوستي)