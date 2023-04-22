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صحة
هذا ما تفعله 8 ساعات من الشعور بالوحدة بجسمك
Lebanon 24
22-04-2023
|
11:00
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توصلت دراسة جديدة أجراها باحثون من جامعة فيينا في النمسا وجامعة كامبريدج في المملكة المتحدة إلى أن ثماني ساعات من الشعور بالوحدة يمكن أن تستنزف الطاقة وتزيد من التعب بقدر ثماني ساعات دون طعام لدى بعض الأشخاص.
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وما هو أكثر من ذلك، يبدو كما لو أن انخفاض الطاقة هو نتيجة للتغيرات في استجابة الجسم المتوازنة: نوع من العمل المتوازن، حيث يؤدي الافتقار إلى التواصل الاجتماعي إلى تفاعل بيولوجي.
ويقول معدو الدراسة الأوائل، عالما النفس آنا ستيجوفيتش وبول فوربس من جامعة فيينا في النمسا: "في الدراسة المعملية، وجدنا أوجه تشابه مذهلة بين العزلة الاجتماعية والحرمان من الطعام. كلتا الحالتين تسببتا في انخفاض الطاقة وزيادة التعب، وهو أمر مثير للدهشة بالنظر إلى أن الحرمان من الطعام يجعلنا حرفيا نفقد الطاقة، في حين أن العزلة الاجتماعية لن تفعل ذلك".
وتقول عالمة النفس جيورجيا سيلاني، من جامعة فيينا: "حقيقة أننا نرى هذا التأثير حتى بعد فترة قصيرة من العزلة الاجتماعية تشير إلى أن الطاقة المنخفضة يمكن أن تكون استجابة تكيفية "اجتماعية متجانسة"، والتي يمكن أن تصبح غير قادرة على التكيف على المدى الطويل".
لذلك مع مرور الوقت في العزلة، من المرجح أن يزداد الضرر سوءا: قارنت الدراسات السابقة الشعور بالوحدة بمشاكل الصحة العامة مثل السمنة، ما يشير إلى وجود خطر كبير للوفاة المبكرة بسبب العزلة الاجتماعية.
وأظهرت الأبحاث السابقة أيضا دليلا على وجود حلقة تغذية مرتدة، حيث يؤدي الافتقار إلى المشاركة الاجتماعية إلى تقليل احتمالية رغبتنا في الخروج إلى العالم وإجراء اتصالات - وهو نوع من دوامة الشعور بالوحدة التي يصعب الخروج منها بشكل متزايد. (روسيا اليوم)
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