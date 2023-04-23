طريقة صنع جبن البارميزان من هذه المادة تُثير جدلاً.. هكذا يتم استخراجها

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للأجبان مكانة خاصة لدى الكثير من الأشخاص، خاصة أنها من أكثر المنتجات الغذائية انتشارا، كونها تدخل في الكثير من الوصفات الشهية، إلا أن الطريقة التي تصنع بها بعض هذه المنتجات، وتحديدا جبنة الـ"بارميزان" الشهية، شكّل صدمة لكثيرين.هل كنت تعلم؟حالة من الصدمة عاشها الكثير من مستخدمي تويتر مؤخرا، مع انتشاء التغريدات المتعلقة بطريقة صنع جبن البارميزان. فما الذي يحدث؟اتضح أن واحدة من أكثر أنواع الجبن المحبوبة، مصنوعة في الواقع باستخدام منفحة الحيوانات.يتكون جبن البارميزان من منفحة حيوانية.المنفحة مادة تساعد في صناعة الجبن، تستخرج من معدة العجول الرضيعة، وتحتوي على أنزيم الرنين الذي يعمل على تخثير الحليب لصنع الجبن.المنفحة هي المكون الذي يساعد على تكسير الجزيئات الصلبة في الحليب بعيدا عن محتوى الماء، من أجل تكوين كتلة صلبة، مما يسمح بتكوين الخثارة.كيف يُصنع جبن البارميزان؟عادة ما يتم قتل الحيوان في هذه العملية، ثم يتم أخذ المنفحة وتجفيفها حتى تصبح صلبة، ثم عندما يحين وقت صنع الجبن، تتم إعادة ترطيب المنفحة في الماء.يضاف هذا السائل إلى الحليب، ثم يتم خلطه لصنع الجبن."لا أريد الجبن مرة أخرى في حياتي"هذه المعلومات التي لم تكن معروفة لدى الكثيرين، أثارت جدلا عبر الإنترنت، حيث أعرب البعض عن صدمتهم بأنهم كانوا يستهلكون مكونا مشتقا من معدة حيوان.وتقول إحدى التغريدات الشائعة التي لفتت الانتباه إلى هذه المشكلة: "اليوم، عندما اكتشفت أن جبن البارميزان مصنوع من معدة بقرة صغيرة، بكيت. سأضطر إلى أن أصبح نباتية بالكامل في هذه المرحلة".ونشر مستخدم آخر لتويتر تغريدة قال فيها: "لا أريد الجبن مرة أخرى في حياتي"، فيما قال آخر: "يا إلهي لم أسمع ذلك من قبل! منتجات الألبان مخيفة حقا".ما البدائل؟هناك بدائل يمكن للأشخاص غير الراغبين بتناول البرميزان المصنوعة بالطريقة التقليدية، خاصة النباتيين، أن يتجهوا إلى خيارات أخرى من الأجبان.وسمحت التكنولوجيا الحديثة بتطوير المنفحة غير الحيوانية، مع استخدام بعض ماركات الجبن المنفحة المشتقة من النباتات.بعض صانعي الجبن يستخدمون المنفحة الميكروبية، التي تأتي من البكتيريا والفطريات، وفق ما ذكرت صحيفة "نيويورك بوست" الأميركية.ويمكن أيضا البحث عن بدائل من الجبن النباتي تماما. (سكاي نيوز)