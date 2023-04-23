للتصدي لمخاطر كورونا.. السر في المطبخ

كشفت دراسة حديثة، أن اتباع نظام غذائي هندي غني بالحديد والزنك والألياف، وشرب الشاي بانتظام، واستخدام الكركم في وجبات الطعام، أدى إلى انخفاض الإصابات الشديدة والوفيات المرتبطة بـ"كوفيد-19".





ووفقاً لدراسة أجراها المجلس الهندي للبحوث الطبية، والتي نُشرت في عدد أيار من المجلة الهندية للبحوث الطبية، فإن الهند، ذات الكثافة السكانية العالية، شهدت معدل وفيات أقل بمقدار 5-8 مرات خلال وباء كورونا، مقارنة بالدول الغربية الأقل اكتظاظا بالسكان.

والهدف من الدراسة، التي أجراها فريق من العلماء من دول مثل الهند والبرازيل وسويسرا والسعودية والأردن، هو تحديد ما إذا كانت العادات الغذائية مرتبطة بالاختلافات في شدة الإصابة بكورونا، ومعدلات الوفيات بين سكان الدول الغربية والهند.



Advertisement نتائج الباحثون من مركز علم الجينوم وتكنولوجيا الجينات التطبيقية في معهد "أوميكس" التكاملي والتكنولوجيا الحيوية التطبيقية في غرب البنغال، ومركز السياسات للبحوث الطبية الحيوية في Translational Health Sciences كشفت ان "مكونات الطعام الهندي تكبح عاصفة السيتوكين وأنواع أخرى من مسارات كوفيد-19 المرتبطة بالحدة، وقد يكون لها دور في خفض معدلات الشدة والوفاة من كوفيد-19 في الهند مقارنة بالسكان الغربيين". نتائج الباحثون من مركز علم الجينوم وتكنولوجيا الجينات التطبيقية في معهد "أوميكس" التكاملي والتكنولوجيا الحيوية التطبيقية في غرب البنغال، ومركز السياسات للبحوث الطبية الحيوية في Translational Health Sciences كشفت ان "مكونات الطعام الهندي تكبح عاصفة السيتوكين وأنواع أخرى من مسارات كوفيد-19 المرتبطة بالحدة، وقد يكون لها دور في خفض معدلات الشدة والوفاة من كوفيد-19 في الهند مقارنة بالسكان الغربيين".

كما كشفت ان "مكونات النظام الغذائي الهندي، التي تحافظ على مستويات الدم المرتفعة من الحديد والزنك والألياف الوفيرة في الوجبات، لعبت دورا في تجنب ثاني أكسيد الكربون، وعديد السكاريد الشحمي، وخفض شدة كوفيد-19".





من ناحية أخرى، وجدت الدراسة أن الاستهلاك المتزايد للأطعمة المصنعة واللحوم الحمراء ومنتجات الألبان والقهوة والكحول في الثقافات الغربية، أدى إلى زيادة شدة أعراض كوفيد-19 والوفيات.