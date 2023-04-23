نتائج فورية لتطبيق صودا الخبز على انتفاخ جيوب العينين

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يتميّز بيكربونات الصوديوم، أو صودا الخبز كما يسمّى، بفوائده المتعدّدة في مجالات متنوّعة، وقد أثبت مؤخراً فعاليته في علاج مشكلة تجميليّة شائعة تتمثّل في الجيوب المنتفخة أسفل العينين، فما هي خصائص هذا المسحوق الأبيض في هذا المجال؟يُعطي بيكربونات الصوديوم نتائج فوريّة في مجال القضاء على الجيوب المنتفخة التي تجعل النظرات تبدو متعبة وفاقدة للحيوية. يكفي إضافة مقدار ملعقة كبيرة من هذا المسحوق الأبيض إلى كوب من الماء الفاتر ثم خلطه جيداً كي يذوب في الماء قبل تبليل قرصين قطنيين في الخليط وتطبيقهما على الجيوب المنتفخة لحوالي 15 دقيقة، على أن يتم شطف البشرة بعد ذلك ووضع كريم مرطب على محيط العينين.علاج طبيعي سريعمن الضروري استعمال بيكربونات الصوديوم ذات النوعية الجيدة لهذه المنطقة الحساسة من الوجه أما النتائج المرجوّة فستظهر بعد بضع دقائق فقط من استعمال هذا العلاج الطبيعي لجيوب أسفل العينين.ويمكن لهذه المشكلة التجميليّة الشائعة أن تنتج عن السهر لوقت طويل، أو الجفاف، أو الحساسية، أو النظام الغذائي غير المتوازن، وحتى لأسباب وراثيّة. أما تحديد سببها فيُساعد كثيراً على الوقاية منها.يمكن أيضاً تحضير عجينة من بيكربونات الصوديوم تساعد في إزالة الجيوب المنتفخة، وذلك من خلال خلط ملعقة صغيرة من هذا المسحوق مع نصف ملعقة صغيرة من الماء الفاتر وتطبيق هذه العجينة بواسطة عود قطني على الجيوب دون فركها، ثم تركها حتى 15 دقيقة قبل شطفها جيداً بالماء ووضع كريم مرطب على محيط العينين. أما في حال الإحساس بأي شعور بالوخز فيجب إزالة الخليط مباشرةً عن الجلد.