20
o
بيروت
22
o
طرابلس
16
o
صور
21
o
جبيل
9
o
صيدا
21
o
جونية
21
o
النبطية
19
o
زحلة
19
o
بعلبك
22
o
بشري
21
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
عوامل تطور سرطان الثدي... اليكم التفاصيل
Lebanon 24
24-04-2023
|
02:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن البروفيسور ألكسندر سيرياكوف، أخصائي الأورام أن العامل الرئيسي لتطور سرطان الثدي هو الوراثة.
ويشير البروفيسور في حديث لصحيفة "إزفيستيا" إلى أن عوامل خطر تطور سرطان الثدي لدى النساء هي اولا الوراثة ومن ثم العمر وعمليات الإجهاض والسمنة والإجهاد المزمن وعوامل كثيرة أخرى.
Advertisement
ووفقا له، توجد حاليا حوالي 15 طفرة جينية معروفة، تجعل المرأة على استعداد للإصابة بسرطان الثدي. ومن بين هذه الطفرات الجينية BRCA-1 و BRCA-2 ، CHEK2 ، NBS1 التي عادة ما يتم التحقق من وجودها في البداية.
ويقول: "في حالات أخرى تسمى المتفرقة أي العشوائية غالبا ما تؤثر في تطور سرطان الثدي -الظروف البيئية السيئة وضعف إنتاج الهرمونات الجنسية الأنثوية (البروجسترون والإستروجين)، والاضطرابات الهرمونية، والعمر فوق 40 عاما والإجهاض، والإجهاد الشديد المزمن، والسمنة، وقلة النشاط البدني، والعادات السيئة (التدخين وشرب الكحول) وعدد من العوامل الأخرى".
ويوصي البروفيسور كإجراء وقائي باستبعاد جميع هذه العوامل. وعلى النساء اللواتي يحملن جينات BRCA-1 و BRCA-2 عدم اهمال ذلك وإجراء فحوص بالموجات فوق الصوتية والأشعة السينية وكذلك التصوير المقطعي مرة في السنة ومراجعة أخصائي الأمراض النسائية.(إزفيستيا)
Advertisement
الأكثر قراءة
10 دولارات ستدفعونها شهرياً في لبنان لأمرٍ "غير متوقع".. اكتشفوه!
Lebanon 24
10 دولارات ستدفعونها شهرياً في لبنان لأمرٍ "غير متوقع".. اكتشفوه!
12:47 | 2023-04-23
23/04/2023 12:47:31
Lebanon 24
Lebanon 24
هلعٌ كبير.. انفجار قويّ يهزّ الهرمل ومعلومات تكشف ما جرى
Lebanon 24
هلعٌ كبير.. انفجار قويّ يهزّ الهرمل ومعلومات تكشف ما جرى
15:17 | 2023-04-23
23/04/2023 03:17:37
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات مشوّقة عن الدولار لم تقرأها من قبل.. اكتشف مفاجآت مهمّة!
Lebanon 24
معلومات مشوّقة عن الدولار لم تقرأها من قبل.. اكتشف مفاجآت مهمّة!
07:00 | 2023-04-23
23/04/2023 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لعبة خطيرة في وسط بيروت.. شاهدوا الصورة من ساحة الشهداء!
Lebanon 24
لعبة خطيرة في وسط بيروت.. شاهدوا الصورة من ساحة الشهداء!
16:20 | 2023-04-23
23/04/2023 04:20:10
Lebanon 24
Lebanon 24
ظهر كـ"العرسان".. ما حقيقة زواج جو معلوف؟
Lebanon 24
ظهر كـ"العرسان".. ما حقيقة زواج جو معلوف؟
13:45 | 2023-04-23
23/04/2023 01:45:06
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
23:00 | 2023-04-23
هل تسبب فرقعة الأصابع التهاب المفاصل؟
16:00 | 2023-04-23
4 علامات تحذيرية لسرطان الرئتين تظهر في الصباح
14:00 | 2023-04-23
للتصدي لمخاطر كورونا.. السر في المطبخ
11:00 | 2023-04-23
فوائد شرب الشاي الأخضر تتضاعف في هذه الحالة
08:00 | 2023-04-23
كوب واحد يحتوي على مئات السعرات الحرارية.. كيف تدمر القهوة مخطط إنقاص الوزن؟
05:00 | 2023-04-23
طريقة صنع جبن البارميزان من هذه المادة تُثير جدلاً.. هكذا يتم استخراجها
فيديو
100 عام على صدور كتاب "النبي".. جبران خليل جبران يعود إلى نيويورك بعد مغادرتها بتابوت (فيديو)
Lebanon 24
100 عام على صدور كتاب "النبي".. جبران خليل جبران يعود إلى نيويورك بعد مغادرتها بتابوت (فيديو)
01:50 | 2023-04-24
24/04/2023 11:05:58
Lebanon 24
Lebanon 24
مقطع صوتي مسرب: ابن الراحل جورج الراسي يبكي بحرقة ووالدته جويل حاتم تشتم.. ما القصة؟ (فيديو)
Lebanon 24
مقطع صوتي مسرب: ابن الراحل جورج الراسي يبكي بحرقة ووالدته جويل حاتم تشتم.. ما القصة؟ (فيديو)
00:40 | 2023-04-23
24/04/2023 11:05:58
Lebanon 24
Lebanon 24
مقاتلة "سوخوي" روسية تعترض طائرة أميركية في سماء سوريا.. فيديو يوثق المواجهة
Lebanon 24
مقاتلة "سوخوي" روسية تعترض طائرة أميركية في سماء سوريا.. فيديو يوثق المواجهة
02:20 | 2023-04-21
24/04/2023 11:05:58
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact