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صحة
فحصٌ يكشف إصابتك بـ"الإكتئاب" في 5 دقائق.. ما هو؟
Lebanon 24
24-04-2023
|
23:00
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عرض باحثون من جامعة كينج جورج الطبية بالهند نتائج بحث جديد لفحص يختبر حاسة الشم اسمه B-SIT يستطيع كشف الاكتئاب خلال 5 دقائق.
وتم تقييم البحث خلال مؤتمر جمعية علم وظائف الأعضاء الأمريكية الذي انعقد في كاليفورنيا بين 20 و23 نيسان.
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ويستند الفحص إلى فكرة أن الاكتئاب يُضعف حاسة الشم. ويتطلب الفحص خدش وشم روائح معينة، ويُطلب من المستخدم تحديدها من خلال نموذج أسئلة.
ووفق موقع "مديكال إكسبريس"، فقد تم تطوير اختبار التعرّف على الرائحة في جامعة بنسلفانيا، ويتضمن 40 رائحة، لكن أعد فريق البحث من جامعة كينج جورج نموذجاً سريعاً يتضمن 12 رائحة فقط.
وشارك في تجربة الفحص 35 شخصاً تم تشخيص إصابتهم بالاكتئاب، وتمت مقارنة نتائجهم مع 32 شخصاً آخر متطابقين في الجنس والسن.
وحدّدت مجموعة الاكتئاب عدداً أقل من الروائح مقارنة بالمجموعة الضابطة، ويتطلّب اجتياز الفحص تحديد 8 روائح من أصل 12. وبحسب المعلومات، لم يستطع 27 مريضاً بالاكتئاب من المشاركين تمييز 8 روائح في الاختبار.
وقال الدكتور مانيش باغباي المشرف على البحث: "لدهشتنا وجدنا أن درجة ضعف حاسة الشم تتناسب طردياً مع شدة الاكتئاب". و"يمكن أن تشكّل سهولة وسرعة اختبار B-SIT إضافة مفيدة للفحص السريري".
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