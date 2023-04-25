تعرق اليدين... ما هي الأسباب والحلول؟

عدّ فرط تعرق اليدين من الأمور المزعجة للغاية، حيث إنه يسبب حرجا بالغا للمرء عند مصافحة الآخرين. ويرجع ذلك إلى أسباب عضوية وأخرى نفسية، ويمكن مواجهته من خلال الوصفات المنزلية أو الأدوية أو البوتوكس.
وقالت طبيبة الأمراض الجلدية ماريون مورس كاربي إن فرط تعرق اليدين له أسباب عدة، منها ما هو عضوي ومنها ما هو نفسي، موضحة أن الأسباب العضوية تتمثل في:
- ارتفاع ضغط الدم.
- أمراض الغدة الدرقية.
- داء السكري.
- أمراض المناعة الذاتية.
وأضافت مورس كاربي أن الأسباب النفسية لفرط تعرق اليدين تتمثل في:
- الخوف.
- القلق.
- التوتر النفسي.
- الغضب.
وأشارت الطبيبة الألمانية إلى أنه يمكن مواجهة فرط تعرق اليدين بواسطة شاي المريمية، حيث تعمل الزيوت الطيّارة الموجودة به على الحد من إفرازات غدد التعرق.
ولهذا الغرض يتم غلي شاي المريمية وتركه ليبرد، ثم تعبئته في بخاخات صغيرة ورشه على اليدين من وقت إلى آخر.
من جانبه، أشار طبيب الأمراض الجلدية الألماني يان أولاف بيونتيك إلى أنه يمكن مواجهة فرط تعرق اليدين بواسطة الأدوية، التي تحد من إفرازات غدد التعرق المفرطة.
وأضاف بيونتيك أنه يمكن أيضا مواجهة فرط تعرق اليدين بواسطة الحقن بالبوتوكس، مع الحاجة إلى تجديد العلاج كل 6 أشهر.
أما إذا كان فرط التعرق يرجع إلى أسباب نفسية كالتوتر النفسي، فيمكن حينئذ مواجهته من خلال ممارسة تقنيات الاسترخاء، مثل اليوغا والتأمل وتمارين التنفس.