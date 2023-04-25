تعرق اليدين... ما هي الأسباب والحلول؟

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عدّ فرط تعرق اليدين من الأمور المزعجة ‫للغاية، حيث إنه يسبب حرجا بالغا للمرء عند مصافحة الآخرين. ويرجع ذلك إلى أسباب عضوية وأخرى نفسية، ويمكن مواجهته من خلال ‫الوصفات المنزلية أو الأدوية أو البوتوكس.و‫قالت طبيبة الأمراض الجلدية ماريون مورس كاربي إن فرط تعرق اليدين له ‫أسباب عدة، منها ما هو عضوي ومنها ما هو نفسي، موضحة أن الأسباب العضوية ‫تتمثل في:- ارتفاع ضغط الدم.- أمراض الغدة الدرقية.- داء السكري.- أمراض ‫المناعة الذاتية.و‫أضافت مورس كاربي أن الأسباب النفسية لفرط تعرق اليدين تتمثل في:- الخوف.- القلق.- التوتر النفسي.- الغضب.و‫أشارت الطبيبة الألمانية إلى أنه يمكن مواجهة فرط تعرق اليدين بواسطة ‫شاي المريمية، حيث تعمل الزيوت الطيّارة الموجودة به على الحد من ‫إفرازات غدد التعرق.ولهذا الغرض يتم غلي شاي المريمية وتركه ليبرد، ثم تعبئته في بخاخات ‫صغيرة ورشه على اليدين من وقت إلى آخر.من جانبه، أشار طبيب الأمراض الجلدية الألماني يان أولاف بيونتيك إلى ‫أنه يمكن مواجهة فرط تعرق اليدين بواسطة الأدوية، التي تحد من إفرازات ‫غدد التعرق المفرطة.‫‫وأضاف بيونتيك أنه يمكن أيضا مواجهة فرط تعرق اليدين بواسطة الحقن ‫بالبوتوكس، مع الحاجة إلى تجديد العلاج كل 6 أشهر.أما إذا كان فرط التعرق يرجع إلى أسباب نفسية كالتوتر النفسي، فيمكن ‫حينئذ مواجهته من خلال ممارسة تقنيات الاسترخاء، مثل اليوغا والتأمل ‫وتمارين التنفس.