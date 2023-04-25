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صحة

تعرق اليدين... ما هي الأسباب والحلول؟

Lebanon 24
25-04-2023 | 14:00
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عدّ فرط تعرق اليدين من الأمور المزعجة ‫للغاية، حيث إنه يسبب حرجا بالغا للمرء عند مصافحة الآخرين. ويرجع ذلك إلى أسباب عضوية وأخرى نفسية، ويمكن مواجهته من خلال ‫الوصفات المنزلية أو الأدوية أو البوتوكس.
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و‫قالت طبيبة الأمراض الجلدية ماريون مورس كاربي إن فرط تعرق اليدين له ‫أسباب عدة، منها ما هو عضوي ومنها ما هو نفسي، موضحة أن الأسباب العضوية ‫تتمثل في:
- ارتفاع ضغط الدم.
- أمراض الغدة الدرقية.
- داء السكري.
- أمراض ‫المناعة الذاتية.

و‫أضافت مورس كاربي أن الأسباب النفسية لفرط تعرق اليدين تتمثل في:
- الخوف.
- القلق.
- التوتر النفسي.
- الغضب.

و‫أشارت الطبيبة الألمانية إلى أنه يمكن مواجهة فرط تعرق اليدين بواسطة ‫شاي المريمية، حيث تعمل الزيوت الطيّارة الموجودة به على الحد من ‫إفرازات غدد التعرق.

ولهذا الغرض يتم غلي شاي المريمية وتركه ليبرد، ثم تعبئته في بخاخات ‫صغيرة ورشه على اليدين من وقت إلى آخر.

من جانبه، أشار طبيب الأمراض الجلدية الألماني يان أولاف بيونتيك إلى ‫أنه يمكن مواجهة فرط تعرق اليدين بواسطة الأدوية، التي تحد من إفرازات ‫غدد التعرق المفرطة.

‫‫وأضاف بيونتيك أنه يمكن أيضا مواجهة فرط تعرق اليدين بواسطة الحقن ‫بالبوتوكس، مع الحاجة إلى تجديد العلاج كل 6 أشهر.

أما إذا كان فرط التعرق يرجع إلى أسباب نفسية كالتوتر النفسي، فيمكن ‫حينئذ مواجهته من خلال ممارسة تقنيات الاسترخاء، مثل اليوغا والتأمل ‫وتمارين التنفس.
المصدر: الجزيرة
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