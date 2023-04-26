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صحة

هل تعانون من تعرق اليدين؟ اليكم هذه الحلول الجذرية

Lebanon 24
26-04-2023 | 02:00
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تعرق اليدين من الأمور المزعجة، حيث يسبب حرجاً بالغاً للمرء عند المصافحة، وأسبابه عضوية ونفسية، ويمكن مواجهته بالوصفات المنزلية أو الأدوية أو البوتوكس.

قالت طبيبة الأمراض الجلدية ماريون مورس-كاربي إن له أسباباً عدة، عضوية ونفسية، موضحة أن العضوية تتمثل في ارتفاع ضغط الدم، وأمراض الغدة الدرقية، وداء السكري، وأمراض المناعة الذاتية.
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وأضافت أن الأسباب النفسية  تتمثل في الخوف، والقلق، والتوتر النفسي، والغضب.
شاي المريمية
وأشارت الطبيبة الألمانية إلى أنه يمكن مواجهته بشاي المريمية، حيث تعمل زيوته على الحد من إفرازات غدد التعرق، بغليه  وتركه ليبرد، ثم تعبئته في بخاخات صغيرة ورشه على اليدين من وقت إلى آخر.
من جانبه أشار طبيب الأمراض الجلدية الألماني يان أولاف بيونتيك إلى أنه يمكن مواجهته بالأدوية، التي تحد من إفرازات غدد التعرق المفرطة.
الحقن بالبوتوكس
وأضاف بيونتيك أنه يمكن أيضاً مواجهة فرط تعرق اليدين بحقن البوتوكس، مع الحاجة إلى تجديد العلاج كل ستة أشهر.
أما إذا كانت أسبابه نفسية مثل التوتر، فيمكن مواجهته بتقنيات الاسترخاء مثل اليوغا والتأمل وتمارين التنفس.
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