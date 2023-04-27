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صحة

منها حب الشباب.. الهواتف المحمولة تتسبب بمشاكل جلدية!

Lebanon 24
27-04-2023 | 03:42
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كشفت اختصاصية الأمراض الجلدية الطبيبة مامينا توريغانو، أن الهواتف المحمولة تتسبب بمشاكل جلدية منها ظهور حب الشباب.
وشددت على أن "الحفاظ على نظافة الهواتف أمر بغاية الأهمية، فهذه الأجهزة مغطاة بالبكتيريا، حيث أوضحت بعض الدراسات أن هواتفنا فيها بكتيريا أكثر بكثير من الحمامات العامة".
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وتابعت توريغانو أن تلك البكتيريا تنتقل للوجه بمجرد أن نجيب على المكالمة ما يزيد خطر الإصابة بالمشاكل الجلدية.
وشرحت مامينا كيفية التخلص من المشكلة، وقالت: "يمكنك القيام بذلك عن طريق مسحها بمناديل مبللة مضادة للبكتيريا، كما يمكنك استخدام قطعة قماش مبللة بالماء والصابون، أو استخدام قطعة قماش بها 70 بالمئة كحول".
وأكدت أن هذه الحلول يمكن أن تساعد في معالجة حب الشباب. (سكاي نيوز)
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