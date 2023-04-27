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صحة

"مرض خطير" مرتبط بكثرة التبول.. احذر جيدا

Lebanon 24
27-04-2023 | 09:42
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يدخل معظم الناس الحمام حوالي ست أو سبع مرات في اليوم، وهذا أمر طبيعي للغاية، لكن مجرد ازدياد تلك المرات فهذا مؤشر يجب الانتباه إليه.

وقال بيتر هولي، استشاري جراحة المسالك البولية إن الحاجة إلى التبول أكثر من عشر مرات في اليوم يمكن يدل على خطر ما. وأوضح: "عندما يكون هناك الكثير من السكر في الدم، تضطر كليتنا إلى العمل بجهد أكبر لتصفية وامتصاص الجلوكوز وإفرازه على عن طريق البول".
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وتشير الأبحاث إلى أن آلاف الأشخاص من المحتمل أن يتعايشوا مع المرض دون علمهم بوجود الخطر.

وداء السكري من النوع 2 يحدث عندما لا يستطيع البنكرياس إنتاج كمية كافية من الأنسولين، هذا يعني أن مستويات الجلوكوز في الدم تصبح مرتفعة للغاية.

وتزيد الحالة الخطيرة، الناتجة عن ارتفاع مستويات السمنة، من احتمالات الوفاة، والنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

الأعراض الأخرى لمرض السكري من النوع 2 التي يجب الانتباه إليها:

الشعور بالعطش طوال الوقت.
الشعور بالتعب الشديد.
فقدان الوزن.
يستغرق التئام الجروح وقتا أطول.
عدم وضوح الرؤية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
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