22
o
بيروت
22
o
طرابلس
28
o
صور
22
o
جبيل
8
o
صيدا
22
o
جونية
23
o
النبطية
20
o
زحلة
21
o
بعلبك
22
o
بشري
23
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
"مرض خطير" مرتبط بكثرة التبول.. احذر جيدا
Lebanon 24
27-04-2023
|
09:42
A-
A+
photos
0
A+
A-
يدخل معظم الناس الحمام حوالي ست أو سبع مرات في اليوم، وهذا أمر طبيعي للغاية، لكن مجرد ازدياد تلك المرات فهذا مؤشر يجب الانتباه إليه.
وقال بيتر هولي، استشاري جراحة المسالك البولية إن الحاجة إلى التبول أكثر من عشر مرات في اليوم يمكن يدل على خطر ما. وأوضح: "عندما يكون هناك الكثير من السكر في الدم، تضطر كليتنا إلى العمل بجهد أكبر لتصفية وامتصاص الجلوكوز وإفرازه على عن طريق البول".
Advertisement
وتشير الأبحاث إلى أن آلاف الأشخاص من المحتمل أن يتعايشوا مع المرض دون علمهم بوجود الخطر.
وداء السكري من النوع 2 يحدث عندما لا يستطيع البنكرياس إنتاج كمية كافية من الأنسولين، هذا يعني أن مستويات الجلوكوز في الدم تصبح مرتفعة للغاية.
وتزيد الحالة الخطيرة، الناتجة عن ارتفاع مستويات السمنة، من احتمالات الوفاة، والنوبات القلبية والسكتات الدماغية.
الأعراض الأخرى لمرض السكري من النوع 2 التي يجب الانتباه إليها:
الشعور بالعطش طوال الوقت.
الشعور بالتعب الشديد.
فقدان الوزن.
يستغرق التئام الجروح وقتا أطول.
عدم وضوح الرؤية.
المصدر:
سكاي نيوز عربية
Advertisement
الأكثر قراءة
خلال ساعات.. هذا ما سيعلنه مصرف لبنان بشأن الدولار
Lebanon 24
خلال ساعات.. هذا ما سيعلنه مصرف لبنان بشأن الدولار
02:45 | 2023-04-27
27/04/2023 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حزن كبير في الوسط الفني.. وداعًا سامي خياط
Lebanon 24
حزن كبير في الوسط الفني.. وداعًا سامي خياط
13:26 | 2023-04-26
26/04/2023 01:26:42
Lebanon 24
Lebanon 24
مساء هذا ما حصل في الاوزاعي!
Lebanon 24
مساء هذا ما حصل في الاوزاعي!
15:35 | 2023-04-26
26/04/2023 03:35:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد صورها الجريئة مع خطيبها السوري.. نادين نسيب نجيم تخرج عن صمتها وترد على الانتقادات (صور)
Lebanon 24
بعد صورها الجريئة مع خطيبها السوري.. نادين نسيب نجيم تخرج عن صمتها وترد على الانتقادات (صور)
04:05 | 2023-04-27
27/04/2023 04:05:49
Lebanon 24
Lebanon 24
تحدث عن زلزال قد تصل قوّته إلى 8 على مقياس ريختر... العالم الهولنديّ يُحذّر مواطني المنطقة العربيّة: تأهبوا
Lebanon 24
تحدث عن زلزال قد تصل قوّته إلى 8 على مقياس ريختر... العالم الهولنديّ يُحذّر مواطني المنطقة العربيّة: تأهبوا
12:07 | 2023-04-26
26/04/2023 12:07:35
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
08:00 | 2023-04-27
ما هي الفاكهة الأكثر فائدة في فصل الربيع؟
05:00 | 2023-04-27
لحماية قلبك.. تناول هذه الأطعمة!
04:30 | 2023-04-27
هكذا يؤثر البلاستيك المستخدم في تغليف الطعام على الدماغ
03:42 | 2023-04-27
منها حب الشباب.. الهواتف المحمولة تتسبب بمشاكل جلدية!
02:00 | 2023-04-27
متى يمكن البدء بتناول السكر؟
01:23 | 2023-04-27
سيتحوّل إلى مرض شائع.. هل تشكّل الإصابة الثانية بكورونا خطرا أكبر من الأولى؟
فيديو
"حب وهوس وابتزاز".. استعانت بـ 6 رجال لاستدراج عشيق أمها وأوقعته بكمين! (فيديو)
Lebanon 24
"حب وهوس وابتزاز".. استعانت بـ 6 رجال لاستدراج عشيق أمها وأوقعته بكمين! (فيديو)
00:46 | 2023-04-26
27/04/2023 18:52:12
Lebanon 24
Lebanon 24
بكلمة واحدة.. هكذا أجاب بايدن عن سؤال حول ترشحه لانتخابات 2024 (فيديو)
Lebanon 24
بكلمة واحدة.. هكذا أجاب بايدن عن سؤال حول ترشحه لانتخابات 2024 (فيديو)
04:44 | 2023-04-25
27/04/2023 18:52:12
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل وفاته بأيام: شاهدوا آخر ظهور لمحمد قنوع.. بكى بشدة وكأنه يودع جمهوره (فيديو)
Lebanon 24
قبل وفاته بأيام: شاهدوا آخر ظهور لمحمد قنوع.. بكى بشدة وكأنه يودع جمهوره (فيديو)
05:00 | 2023-04-24
27/04/2023 18:52:12
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact