Advertisement

صحة

مرض بلا أعراض في مراحله المبكرة.. هذه العلامات تشير إلى تطوره

Lebanon 24
27-04-2023 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1061345-638182286229796772.jpg
Doc-P-1061345-638182286229796772.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ينتج مرض الكبد الدهني عن تراكم الدهون الزائدة في الكبد، و قد لا يظهر هذا المرض أي أعراض في مراحله المبكرة، ويمكن أن يستمر من دون اكتشافه، مما يؤدي إلى تدهور صحة الكبد.

وقد يؤدي استمرار مرض الكبد الدهني إلى تليف الكبد، والذي يعتبر المرحلة الأكثر تقدماً من مرض الكبد الدهني، الأمر الذي يمكن أن يشكل خطراً على حياة المريض. 
Advertisement

ومن الضروري أن نكون على دراية بأي علامات تحذيرية قد تحدث بسبب مرض الكبد الدهني المتقدم، لذا فقد أوردت صحيفة "تايمز أوف إنديا"، 3 أعراض قد تظهر على اليدين تدل على مرض الكبد الدهني، على النحو التالي: 
- احمرار في راحتي اليدين بسبب توسع الأوعية الدموية.
- بينما يكافح الكبد للعمل، قد تتحول أظافرك إلى اللون الأبيض، خاصةً الإبهام والسبابة.
- تعجر الأصابع، وهي حالة تحدث عندما تصبح أطراف الأصابع أكثر استدارة من المعتاد، بسبب انخفاض كفاءة الأوعية الدموية التي تنقل الأكسجين إليها. 
 
وهناك أعراض أخرى للكبد الدهني، وهي: التعب، وسهولة حدوث نزيف أو كدمات، وفقدان الشهية، والغثيان، وتورم في الساقين أو القدمين أو الكاحلين، وفقدان الوزن، إضافة إلى حكة في الجلد، واليرقان، وتراكم السوائل في البطن.
 
المصدر: 24.ae
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:45 | 2023-04-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:05 | 2023-04-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:18 | 2023-04-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:35 | 2023-04-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:11 | 2023-04-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
16:00 | 2023-04-27
14:00 | 2023-04-27
12:09 | 2023-04-27
09:42 | 2023-04-27
08:00 | 2023-04-27
05:00 | 2023-04-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website