مرض بلا أعراض في مراحله المبكرة.. هذه العلامات تشير إلى تطوره

ينتج مرض الكبد الدهني عن تراكم الدهون الزائدة في الكبد، و قد لا يظهر هذا المرض أي أعراض في مراحله المبكرة، ويمكن أن يستمر من دون اكتشافه، مما يؤدي إلى تدهور صحة الكبد.



وقد يؤدي استمرار مرض الكبد الدهني إلى تليف الكبد، والذي يعتبر المرحلة الأكثر تقدماً من مرض الكبد الدهني، الأمر الذي يمكن أن يشكل خطراً على حياة المريض.

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ومن الضروري أن نكون على دراية بأي علامات تحذيرية قد تحدث بسبب مرض الكبد الدهني المتقدم، لذا فقد أوردت صحيفة "تايمز أوف إنديا"، 3 أعراض قد تظهر على اليدين تدل على مرض الكبد الدهني، على النحو التالي:

- احمرار في راحتي اليدين بسبب توسع الأوعية الدموية.

- بينما يكافح الكبد للعمل، قد تتحول أظافرك إلى اللون الأبيض، خاصةً الإبهام والسبابة.

- تعجر الأصابع، وهي حالة تحدث عندما تصبح أطراف الأصابع أكثر استدارة من المعتاد، بسبب انخفاض كفاءة الأوعية الدموية التي تنقل الأكسجين إليها.

وهناك أعراض أخرى للكبد الدهني، وهي: التعب، وسهولة حدوث نزيف أو كدمات، وفقدان الشهية، والغثيان، وتورم في الساقين أو القدمين أو الكاحلين، وفقدان الوزن، إضافة إلى حكة في الجلد، واليرقان، وتراكم السوائل في البطن.