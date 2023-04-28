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صحة

"حقنة سحرية" لفقدان الوزن.. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
28-04-2023 | 05:00
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خلصت تجارب الخبراء إلى نتيجة علمية مفادها بأن حقن "تيرزيباتايد" تساعد في تخفيف الوزن.

وتمكن المرضى من حرق ما معدله 15.7 بالمئة من وزن الجسم في 72 أسبوعا.

وقالت الشركة الأميركية المصنعة للدواء، إنها ستتقدم بطلب للحصول على ترخيص بريطاني قريبا.
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وتمكن 8 من كل 10 أشخاص تناولوا "تيرزيباتايد" في تجربة 938 شخصا مصابا بداء السكري من النوع 2 من فقدان الوزن بشكل كبير.

الحقنة المعدة بالأساس لمرضى السكري من النوع الثاني، بدأت تحدث فرقا في أوزانهم، بسبب قمعها للشهية.

وأظهرت الدراسات أن الحقنة يمكن أن تساعد ثلث المرضى على فقدان ما يصل إلى ثلث وزنهم.

وقالت الطبيبة العامة زوي واتسون: "إنه عقار رائع، وأحد أكثر التطورات غير الجراحية إثارة في طب السمنة في السنوات الأخيرة".(سكاي نيوز)

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