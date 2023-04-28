18
o
بيروت
18
o
طرابلس
26
o
صور
18
o
جبيل
7
o
صيدا
18
o
جونية
15
o
النبطية
13
o
زحلة
13
o
بعلبك
18
o
بشري
17
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
كنز من الفيتامينات.. اليكم 5 فوائد مذهلة لتناول التين!
Lebanon 24
28-04-2023
|
11:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد موقع شبكة NDTV التلفزيونية الهندية أن فاكهة التين سواء طازجة أو مجففة توفر العديد من الفوائد الصحية.
وقالت اختصاصية التغذية لوفنيت باترا إن "التين هو نبات صغير كمثري أو مزهر على شكل جرس ينتمي إلى عائلة التوت، وله فوائد عديدة للجسم بالكامل مما يجعله إضافة رائعة لنظام غذائي صحي"، مشيرة إلى أن هناك 5 فوائد أساسية للتين، وهي كما يلي:
Advertisement
1. الألياف
يحتوي التين على الألياف، والتي يمكن أن تساعد في تعزيز صحة الجهاز الهضمي عن طريق تليين البراز وإضافة كميات كبيرة منه، وتقليل الإمساك، ويكون بمثابة مادة حيوية - أو مصدر غذاء للبكتيريا الصحية التي تسكن الأمعاء.
2. أحماض مهمة
يساعد التين في خفض الإجهاد التأكسدي ومستوى السكر في الدم، فهو يحتوي على أحماض الأبسيسيك والماليك والكلوروجينيك، وهي مركبات رئيسية تساعد في التحكم في مستوى السكر في الدم.
3. معادن أساسية
يعد من الفواكه الغنية بالكالسيوم والفوسفور لذا فهو يعزز تكوين العظام ومحفزات إعادة نمو العظام.
4. البوتاسيوم
يعتبر البوتاسيوم معدنًا حيويًا لأنه يساعد الجسم في السيطرة على ضغط الدم، كما أنه يسهل دحض الآثار السلبية للصوديوم. يساعد البوتاسيوم الموجود في التين على تحفيز عمل العضلات والأعصاب ويوازن السوائل في الجسم ويحافظ على التوازن الكهربائي.
5. فيتامينات ومضادات أكسدة
يشتمل التين على ثروة من المغذيات مثل فيتامين C و Eو A ومضادات الأكسدة القوية والمفيدة للغاية لتغذية الجلد وتجديد خلايا الجلد. (العربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بفستان ضيق.. ميريام كلينك "تتمشى" في شوارع بيروت شاهدوا ردة فعل المارة لدى رؤيتها
Lebanon 24
بفستان ضيق.. ميريام كلينك "تتمشى" في شوارع بيروت شاهدوا ردة فعل المارة لدى رؤيتها
03:45 | 2023-04-28
28/04/2023 03:45:19
Lebanon 24
Lebanon 24
"زائرٌ غريب" في قصر عدل بيروت.. شاهدوا الصورة
Lebanon 24
"زائرٌ غريب" في قصر عدل بيروت.. شاهدوا الصورة
15:08 | 2023-04-27
27/04/2023 03:08:55
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة خطف تهزّ طرابلس... هذه تفاصيلها
Lebanon 24
حادثة خطف تهزّ طرابلس... هذه تفاصيلها
09:05 | 2023-04-28
28/04/2023 09:05:36
Lebanon 24
Lebanon 24
ظهر اليوم... ذهبت إلى حارة حريك لإحضار أولادها من المدرسة وهذا ما حصل معها! (فيديو)
Lebanon 24
ظهر اليوم... ذهبت إلى حارة حريك لإحضار أولادها من المدرسة وهذا ما حصل معها! (فيديو)
09:37 | 2023-04-28
28/04/2023 09:37:36
Lebanon 24
Lebanon 24
أمرٌ يحدث لأول مرة في لبنان.. دبابات وطائرات تحت الماء!
Lebanon 24
أمرٌ يحدث لأول مرة في لبنان.. دبابات وطائرات تحت الماء!
13:32 | 2023-04-27
27/04/2023 01:32:38
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
11:23 | 2023-04-28
متحوّر شديد العدوى من "كورونا" يُنذر بعودة الكمامات.. ما هو؟
08:07 | 2023-04-28
بعد وفاة رجل مخاوف من إنتشار مرض قاتل... إليكم أعراضه التي تظهر بشكل مفاجىء
08:00 | 2023-04-28
ما علاقة النوم بمرض الزهايمر؟
05:00 | 2023-04-28
"حقنة سحرية" لفقدان الوزن.. إليكم التفاصيل
03:25 | 2023-04-28
من بينها مستحضرات التنظيف والشموع.. أدوات منزلية "سامة" برئتيك!
02:00 | 2023-04-28
إحذروا.. النوم أكثر من 30 دقيقة بعد الظهر قد يسبب هذه الأمراض
فيديو
تجربة غريبة.. فيديو لببغاء يجري مكالمة فيديو بنجاح!
Lebanon 24
تجربة غريبة.. فيديو لببغاء يجري مكالمة فيديو بنجاح!
02:06 | 2023-04-28
28/04/2023 20:16:33
Lebanon 24
Lebanon 24
"حب وهوس وابتزاز".. استعانت بـ 6 رجال لاستدراج عشيق أمها وأوقعته بكمين! (فيديو)
Lebanon 24
"حب وهوس وابتزاز".. استعانت بـ 6 رجال لاستدراج عشيق أمها وأوقعته بكمين! (فيديو)
00:46 | 2023-04-26
28/04/2023 20:16:33
Lebanon 24
Lebanon 24
بكلمة واحدة.. هكذا أجاب بايدن عن سؤال حول ترشحه لانتخابات 2024 (فيديو)
Lebanon 24
بكلمة واحدة.. هكذا أجاب بايدن عن سؤال حول ترشحه لانتخابات 2024 (فيديو)
04:44 | 2023-04-25
28/04/2023 20:16:33
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact