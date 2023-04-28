علاج العظام ممكن بقشور البيض؟

توصل العلماء لتطوير تقنية جديدة تقوم على استخدام قشور البيض في صناعة رقعة آمنة للعظام.

وتعتمد التقنية على تذويب القشور للحصول على فوسفات الكالسيوم بما يمكن من تكوين عظام قوية، بحسب موقع "نيوز أتلس".

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وحول هذه التقنية، قال أستاذ قسم المواد الحيوية في جامعة أوسلو، كينالي ما: "قشور البيض تحتوي على الكثير الكالسيوم والفوسفور والمغنيسوم والسترونتيوم وهي مواد مرتبطة بتجديد العظام".

وبشكل عام، تنحصر عمليات ترقيع العظام باستخدام طعوم من عظام الشخص نفسه، أو من عظام بشرية لمتبرعين آخرين، كما يمكن الاعتماد على عظام الحيوانات وفق عمليات طبية دقيقة للغاية.

من جانبه، قال الباحث هافارد جوستين هاوجي: "تبشر هذه التقنية بتوفير إمدادات غير محدودة من مواد التطعيم العظمي النشطة مع تقليل التلوث البيئي".



وترتفع مع هذه التقنية الواعدة الآمال في مجال استخدام بقايا الطعام كمواد يمكن استثمارها طبيا. (سكاي نيوز)