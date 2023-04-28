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صحة
متحوّر شديد العدوى من "كورونا" يُنذر بعودة الكمامات.. ما هو؟
Lebanon 24
28-04-2023
|
11:23
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الانتشار المستمر لمتحور "كوفيد" شديدة العدوى، الذي يعرف باسم أركتوروس، قد تعني عودة سكان العالم لارتداء الكمامات في الأماكن العامة، حسب ما أشار خبراء.
وقال خبراء في بريطانيا أنه يجب ارتداء الكمامات مرة أخرى في وسائل النقل العام لوقف انتشار فيروس كوفيد "أركتوروس" شديد العدوى، حسب ما نقلت صحيفة "ميرور".
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وينتشر هذا المتغير في كل أنحاء العالم، مما تسبب في إعادة تطبيق قوانين الكمامات في الهند.
خبير يحذر.. الكمامات ضرورية
وقال البروفيسور ستيفن غريفين، رئيس منظمة SAGE المستقلة، إنه يجب على الناس العودة لإجراء الفحوصات بانتظام وكذلك ارتداء الكمامات.
وقال غريفن لصحيفة "ميل أونلاين": "قد يبدو هذا وكأنه عودة إلى العام الماضي، لكن الحقيقة هي أن الفيروس يستمر في إلحاق الضرر وأن الأشخاص الأقل قدرة على التأقلم يستمرون في المعاناة".
"في غياب تدابير التخفيف على مستوى السكان.. يبقى التركيز على المخاطر الفردية التي تعتبر الآن، بالنسبة للكثيرين، أقل بكثير".
"إذا لم تتصرف الحكومة لتمكين الجميع من 'العيش' مع كوفيد، سيستمر الأشخاص الضعفاء في اتخذا الاحتياطات اللازمة، ومنها ارتداء الكمامات".
ولا تزال المنظمات العالمية تراقب المتحور الجديد عن كثب، حيث بدأ بفرض سيطرته على الهند، مع مخاوف من انتشاره عالميا. (سكاي نيوز عربية)
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