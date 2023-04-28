Advertisement

صحة

هل يصبح الشعر الأبيض من الماضي؟

Lebanon 24
28-04-2023 | 16:00
A-
A+
Doc-P-1061674-638183178996143265.jpg
Doc-P-1061674-638183178996143265.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نشهد حالياً تقبلاً للشعر الأبيض أكثر من أي وقت مضى. لكن على الرغم من ذلك ما زال هذا المظهر الخاص بالشيخوخة من الأمور الصعبة في الحياة. أما السؤال الذي يرافقه دائماً: لماذا يصبح الشعر رمادياً مع التقدم في العمر؟ والجواب مرتبط بما توصل إليه باحثون في كلية جروسمان الطبية في نيويورك وتم الكشف عنه مؤخراً في مجلة Nature العلمية العريقة.
Advertisement

وتوضح هذه الدراسة الأسباب الحقيقية لشيخوخة الشعر مرتكزة على مراقبة عمل الخلايا المنتجة للميلانين ودورها في تحول الشعر إلى الرمادي ثم الأبيض مع التقدم بالعمر. كما ترتبط ظاهرة الشيب ارتباطاً مباشراً بفقدان مرونة الخلايا الجذعية التي تتحرك عادة على طول بصيلات الشعر وهي مسؤولة عن لونه الطبيعي.

كذلك تُفيد الدراسة أن عدد هذه الخلايا الميلانية يزيد مع العمر، لكن يتم احتجازها في منطقة محددة من بصيلات الشعر وتعطيل عملها. من شأن ذلك أن يحول دون عودتها إلى مكانها الأساسي حيث تعمل البروتينات على تنشيطها عادة وتحويلها إلى خلايا ملونة للشعر.
 
في السياق يشرح الاختصاصي في طب الجلد كي سان من جامعة نيويورك في بيان أن "هذه الدراسة تأتي لتكمّل فهمنا لكيفية عمل الخلايا الجذعية الميلانينية المسؤولة عن تلوين الشعر، وتثير الآليات المكتشفة لدى الاختبارات التي أُجريت على الفئران احتمال تمتع الخلايا الجذعية الصباغية لدى الإنسان بالقدرة نفسها في مجال التغلب على الشيب".


وسمحت هذه الدراسة بفهم أكبر لآلية شيخوخة الشعر، وهي تمهد الطريق لعلاجات جديدة خاصة بهذه المشكلة التجميلية الشائعة التي يقتصر التغلب عليها حالياً على تلوين الشعر بصبغات كيميائية أو طبيعية.
 
وانطلاقاً من أن الآلية الموجودة لدى الفئران موجودة نفسها لدى الإنسان، تقدم هذه الدراسة طريقة محتملة للحد من ظهور الشيب لدى الإنسان من خلال تفعيل عمل الخلايا الميلانينية المسؤولة عن اللون الطبيعي للشعر.
 
كما من المنتظر أن يوفر هذا البحث وسيلة للشعر كي يحافظ على لونه الأساسي. كذلك يتم العمل حالياً على تأثير العوامل الأخرى التي تلعب دوراً في آلية الشيب ومنها العامل الوراثي وارتفاع مستويات التوتر والإجهاد التي تفرضها الحياة العصرية.
المصدر: العربية نت
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:45 | 2023-04-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:05 | 2023-04-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:37 | 2023-04-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:52 | 2023-04-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:47 | 2023-04-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
14:00 | 2023-04-28
11:23 | 2023-04-28
11:00 | 2023-04-28
08:07 | 2023-04-28
08:00 | 2023-04-28
05:00 | 2023-04-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website