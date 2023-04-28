Advertisement

صحة

لهذا السبب تزيد الأطعمة السكرية شعوركم بالتعرق

Lebanon 24
28-04-2023 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1061679-638183194416316466.jpg
Doc-P-1061679-638183194416316466.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تصدر عن الأطباء من وقت لآخر تنبيهات من خطر الإفراط في تناول السكريات وتأثيرها الضار الذي يؤدي إلى تسوس الأسنان، وآلام المفاصل، ومشاكل الكبد وأمراض القلب. وبالإضافة للتأثيرات الواضحة التي يحظى بها السكر على الجسم، فإن هناك بعض الطرق غير المعروفة التي يمكن أن يضر بها السكر الجسم بشكل أكثر حدة.
Advertisement

يمكن أن يتسبب السكر في قيام الكبد بتخزين الدهون الزائدة؛ ما يؤدي لحالة تعرف بـ "الكبد الدهني". كما أنه يعبث بالعواطف، ما يصيب بالاكتئاب ويجعل الأشخاص تتوق أكثر للسكر.

وقد يحظى السكر بتأثيرات مدمرة على المدى البعيد، إذ وجدت دراسة نشرت نتائجها عام 2022 في مجلة الكيمياء البيولوجية أن جزيئات السكر، المعروفة باسم الجليكان، تعد من عوامل الإصابة بمرض الزهايمر.
 
وبعد مراعاة كل هذه التأثيرات الضارة، قد لا يكون من المستغرب تسبب السكر في زيادة ميل الأشخاص للتعرق، وهو ما يبدو لغزا غامضا يحتاج إلى تفسير، وهو ما نلقي عليه الضوء بتفاصيل أكثر فيما يأتي.
  

وعند تناول وجبة تحوي كمية كبيرة من السكر، فقد يؤدي ذلك لإفراز الأنسولين في الجسم بشكل مفرط. ومن المعروف أن الأنسولين يُحَوِّل السكر إلى طاقة، وحين يفرز الجسم كمية كبيرة من الأنسولين في المرة الواحدة، يمكن أن يؤدي ذلك لحالة تعرف بنقص سكر الدم التفاعلي (هبوط سكر الدم بعد الأكل)، وهي الحالة التي تحدث عادة في غضون ساعات قليلة بعد الأكل، وتتسم بأعراض مثل تسارع نبضات القلب، والاهتزاز، والتهيج والتعرق.

ورغم أن الأسباب التي تقف وراء تلك الحالة غير واضحة كليًا، لكن يعتقد أنها تنتج عن زيادة إفراز الأنسولين في الجسم، ما يترتب عليه حدوث نقصان بمستوى السكر في الدم. كما نوه باحثون بأن الحلاوة المطلقة لكل ما تتناولينه من الممكن أن تنشط هذه الاستجابة.
المصدر: فوشيا
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:45 | 2023-04-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:05 | 2023-04-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:37 | 2023-04-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:52 | 2023-04-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:20 | 2023-04-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
02:00 | 2023-04-29
16:00 | 2023-04-28
14:00 | 2023-04-28
11:23 | 2023-04-28
11:00 | 2023-04-28
08:07 | 2023-04-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website