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صحة
الاطعمة الخالية من الدهون... ما مدى خطورتها على صحتنا؟
Lebanon 24
29-04-2023
|
05:00
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أعلنت الدكتورة أولغا لوشنيكوفا أختصاصية الأمراض الباطنية، خبيرة التغذية الروسية، أن تناول الأطعمة الخالية من الدهون دائما يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع مستوى الكوليسترول.
وتشير الخبيرة في مقابلة مع Gazeta.Ru، إلى أن الدهون ضرورية لامتصاص وتركيب جميع الفيتامينات القابلة للذوبان في الدهون وإنتاج هرمونات الستيرويد ، بما في ذلك الهرمونات الجنسية ، ولجمال وشباب البشرة والشعر والأظافر.
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وتقول: "النظام الغذائي الخالي من الدهون هو السبب في العديد من مشكلات المزاج والمناعة والرغبة الجنسية والخصوبة. وبالإضافة إلى ذلك يؤدي اتباع نظام غذائي خال من الدهون إلى ارتفاع مستوى الكوليسترول في الجسم. لأن الجسم لا يحصل على هذه المادة الحيوية مع الطعام، فيبدأ بإنتاجها بنفسه وغالبا ما يفرط في إنتاجها. وتلعب الدهون بالإضافة إلى ذلك دورا مهما في تحسين مذاق المنتجات، حيث كلما انخفضت نسبة الدهون في المنتج يصبح مذاقه أسوأ، ومن أجل تحسينه يضيف المنتجون إلى منتجاتهم النشا والسكر وبدائل السكر، ما يعطيه سعرات حرارية إضافية ويزيد من مؤشر نسبة السكر في الدم".
وتحذر الخبيرة من استخدام الزبدة المحتوية على نسبة منخضة من الدهون، لأنها تحتوي على دهون نباتية مهدرجة ودهون متحولة، حيث يؤدي تناولها بإنتظام إلى الإصابة بتصلب الشرايين والأورام والالتهابات وأمراض القلب والأوعية الدموية و"يقتل" الكبد والبنكرياس.
ووفقا لها، يمتص الكالسيوم الموجود في الأطعمة الخالية من الدهون بصورة سيئة (كما تلك المحتوية على نسبة عالية من الدهون).
وتقول: "المحتوى الدهني الأمثل للجبن القريش لامتصاص الكالسيوم هو 9 ٪ ، لذلك يتم امتصاص الكالسيوم بفعالية أعلى".
وتضيف: "نقطة أخرى مثيرة للاهتمام هي أن الناس يفرطون في تناول الأطعمة الخالية من الدهون، لاعتقادهم أنها منخفضة السعرات الحرارية. بالإضافة إلى ذلك، لا تعطي إحساسا كاملا بالشبع، على عكس المنتجات ذات المحتوى الدهني الطبيعي. وللعلم، المحتوى الأمثل للدهون في منتجات الألبان: الجبن القريش 5 - 9 بالمئة ، القشدة الحامضة 15- 20 بالمئة، الزبدة 82.5 بالمئة ، الحليب واللبن 2.5 بالمئة".(Gazeta.Ru)
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