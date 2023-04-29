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صحة
الخيار والتهاب المفاصل... ما العلاقة بينهما؟
Lebanon 24
29-04-2023
|
08:00
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اكتشف فريق من علماء جامعة ياوندي في الكاميرون أن مستخلص الخيار يؤثر إيجابيا في صحة المفاصل ويحسن حركتها.
وتشير مجلة Current Rheumatology Reviews إلى أن مستخلص الخيار أصبح يباع على نطاق واسع كمكمل غذائي تحت اسم Q-actin. ويمكن لهذه المادة تعديل العمليات الجارية في الجسم، ما قد يؤدي إلى تحسن الحالة الصحية.
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وللتحقق من فعالية هذا المكمل الغذائي، أجرى الباحثون دراسة استمرت نصف عام شارك فيها 91 متطوعا يعانون من الالتهاب العظمي المفصلي (الفصال العظمي)، قسموا إلى ثلاث مجموعات: المجموعة الأولى تناولت عقارا وهميا، والمجموعة الثانية 20 ملغم من Q-actin في اليوم والثالثة 100 ملغم منه لمدة ستة أشهر. وقد قيم الباحثون حالة مفاصل المشتركين في بداية الدراسة وفي كل شهر وفي نهاية الدراسة بعد ستة أشهر.
لاحظ الباحثون انخفاض الألم لدى افراد المجموعتين الثانية والثالثة الذين تناولوا مستخلص الخيار Q-actin مع تحسن المؤشرات الأخرى لعمل المفاصل. فمثلا افراد المجموعة الثانية الذين تناولوا 20 ملغم من المستخلص يوميا تحسن لديهم مؤشر الالتهاب العظمي المفصلي بنسبة 32 بالمئة، في حين تحسن هذا المؤشر لدى أفراد المجموعة الأولى بنسبة 5 بالمئة فقط. أما أفراد المجموعة الثالثة الذي تناولوا 100 ملغم من المستخلص في اليوم فقد تحسن مؤشر الالتهاب العظمي المفصلي لديهم بنسبة 39 بالمئة.(Gazeta.Ru)
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