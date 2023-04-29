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صحة
المبعوث الأممي: البرهان ودقلو رشحا ممثلين عنهما للتفاوض
Lebanon 24
29-04-2023
|
12:00
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قال مبعوث الأمم المتحدة إلى السودان، فولكر بيرتس إن الطرفين المتحاربين في البلاد منفتحان بشكل أكبر على المفاوضات وأقرا بأن الصراع الذي اندلع منذ أسبوعين لا يمكن أن يستمر، ورشحا ممثلين عنهما للمحادثات التي اقتُرحت إقامتها إما في جدة بالسعودية وإما في جوبا بجنوب السودان.
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واستطرد قائلا إن ثمة سؤالا عمليا حول إذا ما كان بوسعهما الذهاب إلى أي من المكانين "للجلوس معا فعليا".
أضاف أنه لم يُحدد جدول زمني لإجراء محادثات.
وأشار بيرتس إلى أنه قال لمجلس الأمن إن كلا من الطرفين كان يعتقد أن بوسعه الانتصار في الصراع، وذلك خلال أحدث إفادة منذ يومين، لكنه قال أيضا إن المواقف تتغير.
وأضاف: "يعتقد كلاهما أنه سينتصر، لكن كليهما أكثر انفتاحا نوعا ما على المفاوضات. لم تكن كلمة مفاوضات أو محادثات حاضرة في خطابيهما خلال الأسبوع الأول أو نحو ذلك".
وذكر بيرتس أنه في ظل إلقاء الطرفين بيانات تقول إن الطرف الآخر عليه "الاستسلام أو الموت"، يقولان أيضا "حسنا، إننا نتقبل... شكلا ما من المحادثات".
تابع: "أقر كلاهما بأن هذه الحرب لا يمكن أن تستمر".
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