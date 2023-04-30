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صحة

القهوة حلّ بسيط لإنقاص الوزن.. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
30-04-2023 | 02:00
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أورد موقع Mind your Body Green تقريراً عن أهمية القهوة لفقدان الوزن، وبالتالي يمكن أن يكون إضافة صحية للنظام الغذائي إذا كان الشخص يتطلع إلى خسارة بضعة كيلوغرامات، وذلك بفضل قدرتها على تنظيم الشهية وتحفيز بدء عملية التمثيل الغذائي.
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ولفتت اختصاصية التغذية كيلي جونز في التقرير إلى أن القهوة تعزز فقدان الوزن، لأنها تقلل الشهية، وتظهر الدراسات أن شرب القهوة حتى أربع ساعات قبل الوجبة يمكن أن يقلل من كمية الطعام الذي يتم تناوله، لا سيما وأن القهوة تحفز جزءا من الجهاز العصبي اللاإرادي، الذي ثبت أنه يقلل الجوع ويزيد الشبع.

كما توصلت بعض الأبحاث إلى أن خصائص القهوة المعززة لإنقاص الوزن يمكن أن تنبع من آثارها على توازن الطاقة. وبشكل أكثر تحديدا، يُعتقد أن القهوة تزيد من استهلاك كمية السعرات الحرارية التي يحرقها الجسم كل يوم. وتوضح كراوتش قائلة: "نتائج الدراسات تشير إلى أنه يمكن أن يؤدي استهلاك الكافيين إلى زيادة حرق السعرات الحرارية بنحو 80-150 سعرة حرارية".

وكشف التقرير أن حمض الكلوروجينيك، وهو مركب موجود في حبوب البن، يعزز عملية التمثيل الغذائي للدهون. ومن المرجح أن حمض الكلوروجينيك ينظم بعض الإنزيمات والمسارات التي تشارك في تراكم الدهون، وبالتالي تقليل الدهون في الجسم.

وتظهر أبحاث أخرى أن شرب فنجان من القهوة قبل الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية يمكن أن يكون مفيدا أيضا، وذلك بفضل الكافيين.(لها)


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