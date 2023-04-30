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صحة

اكثروا من تناول الجوز.. لهذا السبب

Lebanon 24
30-04-2023 | 05:00
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بينت دراسة جديدة أجريت في إسبانيا أن تناول الجوز بانتظام يساعد على النمو الذهني لدى المراهقين. ويحتوي الجوز على أحماض دهنية من فئة "أوميغا 3" التي لها دور مهم في نمو العقل، لا سيما في المراحل المبكرة من العمر.
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ويقول الباحث جوردي جولفيز، رئيس فريق الدراسة من معهد أبحاث الصحة في برشلونة، إن "مرحلة المراهقة تنطوي على تغيرات حيوية وتحولات هرمونية تحفز نمو الفص الأمامي للمخ، وهو الجزء المسؤول عن الوظائف الذهنية لدى الإنسان، ومن ثم إذا ما حصلت الخلايا العصبية في تلك المنطقة على المغذيات اللازمة فإنها سوف تتلاحم بشكل أفضل".

وفي إطار الدراسة التي نشرتها الدورية العلمية "كلينيكال ميديسين" (Clinical Medicine)، قام الفريق البحثي بتقسيم مجموعة تضم 700 من طلاب المدارس الثانوية في مختلف أنحاء مدينة برشلونة الإسبانية تراوح أعمارهم بين 11 و16 عاما إلى فئتين، على أن تحصل فئة منهما على 30 غراما من الجوز يوميا لمدة 6 أشهر.

التركيز

وتوصل الباحثون إلى أن أفراد المجموعة التي تناولت الجوز طوال 100 يوم على الأقل (وليس بالضرورة كل يوم) زادت قدراتهم على التركيز، مع تراجع أعراض متلازمة فرط الحركة لمن يعانون من هذه المشكلة من بين أفراد هذه المجموعة.

وأكد جولفيز -في تصريحات للموقع الإلكتروني "ميديكال إكسبريس" المتخصص في الأبحاث الطبية أن المجموعة التي لم تحصل على الجوز "لم تطرأ عليها أي تغيرات بطبيعة الحال"، مضيفا أن هذه التجربة تثبت أن تناول وجبة صحية مهم لتحقيق النمو الذهني والنفسي للمراهقين.(الجزيرة)

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