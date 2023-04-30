19
o
بيروت
20
o
طرابلس
24
o
صور
18
o
جبيل
11
o
صيدا
19
o
جونية
15
o
النبطية
13
o
زحلة
15
o
بعلبك
20
o
بشري
19
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
اكثروا من تناول الجوز.. لهذا السبب
Lebanon 24
30-04-2023
|
05:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
بينت دراسة جديدة أجريت في إسبانيا أن تناول الجوز بانتظام يساعد على النمو الذهني لدى المراهقين. ويحتوي الجوز على أحماض دهنية من فئة "أوميغا 3" التي لها دور مهم في نمو العقل، لا سيما في المراحل المبكرة من العمر.
Advertisement
ويقول الباحث جوردي جولفيز، رئيس فريق الدراسة من معهد أبحاث الصحة في برشلونة، إن "مرحلة المراهقة تنطوي على تغيرات حيوية وتحولات هرمونية تحفز نمو الفص الأمامي للمخ، وهو الجزء المسؤول عن الوظائف الذهنية لدى الإنسان، ومن ثم إذا ما حصلت الخلايا العصبية في تلك المنطقة على المغذيات اللازمة فإنها سوف تتلاحم بشكل أفضل".
وفي إطار الدراسة التي نشرتها الدورية العلمية "كلينيكال ميديسين" (Clinical Medicine)، قام الفريق البحثي بتقسيم مجموعة تضم 700 من طلاب المدارس الثانوية في مختلف أنحاء مدينة برشلونة الإسبانية تراوح أعمارهم بين 11 و16 عاما إلى فئتين، على أن تحصل فئة منهما على 30 غراما من الجوز يوميا لمدة 6 أشهر.
التركيز
وتوصل الباحثون إلى أن أفراد المجموعة التي تناولت الجوز طوال 100 يوم على الأقل (وليس بالضرورة كل يوم) زادت قدراتهم على التركيز، مع تراجع أعراض متلازمة فرط الحركة لمن يعانون من هذه المشكلة من بين أفراد هذه المجموعة.
وأكد جولفيز -في تصريحات للموقع الإلكتروني "ميديكال إكسبريس" المتخصص في الأبحاث الطبية أن المجموعة التي لم تحصل على الجوز "لم تطرأ عليها أي تغيرات بطبيعة الحال"، مضيفا أن هذه التجربة تثبت أن تناول وجبة صحية مهم لتحقيق النمو الذهني والنفسي للمراهقين.(الجزيرة)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
ترقبوا.. هكذا ستُصبح تكلفة "الإشتراك" مطلع أيّار
Lebanon 24
ترقبوا.. هكذا ستُصبح تكلفة "الإشتراك" مطلع أيّار
13:18 | 2023-04-29
29/04/2023 01:18:33
Lebanon 24
Lebanon 24
أصيب بارتجاج في المخ.. ممثل لبناني يتعرّض للضرب أمام زوجته في البترون (صور)
Lebanon 24
أصيب بارتجاج في المخ.. ممثل لبناني يتعرّض للضرب أمام زوجته في البترون (صور)
02:15 | 2023-04-30
30/04/2023 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
صورٌ من البقاع.. شاهدوا ماذا فعل "البرق" بألواح الطاقة الشمسية
Lebanon 24
صورٌ من البقاع.. شاهدوا ماذا فعل "البرق" بألواح الطاقة الشمسية
13:39 | 2023-04-29
29/04/2023 01:39:41
Lebanon 24
Lebanon 24
اعتباراً من أول أيار.. هذه السلع سيزداد سعرها في لبنان (فيديو)
Lebanon 24
اعتباراً من أول أيار.. هذه السلع سيزداد سعرها في لبنان (فيديو)
16:01 | 2023-04-29
29/04/2023 04:01:08
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر خبر.. هل توقّف العمل بتعميم "صيرفة"؟
Lebanon 24
آخر خبر.. هل توقّف العمل بتعميم "صيرفة"؟
13:51 | 2023-04-29
29/04/2023 01:51:22
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
11:00 | 2023-04-30
لنوم هانئ وقوام مثالي.. عليك بهذه الأطعمة!
08:02 | 2023-04-30
ما هي عوارض المتحور الجديد من كورونا؟
08:00 | 2023-04-30
خطرُ غير متوقّع... هذا تأثير الكمامة على النساء الحوامل
02:00 | 2023-04-30
القهوة حلّ بسيط لإنقاص الوزن.. إليكم التفاصيل
23:00 | 2023-04-29
فوائد مذهلة لتناول التين.. تعرفوا عليها
16:00 | 2023-04-29
5 أمور تدل على استخدامك المفرط للهاتف النقال.. احذرها
فيديو
تجربة غريبة.. فيديو لببغاء يجري مكالمة فيديو بنجاح!
Lebanon 24
تجربة غريبة.. فيديو لببغاء يجري مكالمة فيديو بنجاح!
02:06 | 2023-04-28
30/04/2023 18:46:48
Lebanon 24
Lebanon 24
"حب وهوس وابتزاز".. استعانت بـ 6 رجال لاستدراج عشيق أمها وأوقعته بكمين! (فيديو)
Lebanon 24
"حب وهوس وابتزاز".. استعانت بـ 6 رجال لاستدراج عشيق أمها وأوقعته بكمين! (فيديو)
00:46 | 2023-04-26
30/04/2023 18:46:48
Lebanon 24
Lebanon 24
بكلمة واحدة.. هكذا أجاب بايدن عن سؤال حول ترشحه لانتخابات 2024 (فيديو)
Lebanon 24
بكلمة واحدة.. هكذا أجاب بايدن عن سؤال حول ترشحه لانتخابات 2024 (فيديو)
04:44 | 2023-04-25
30/04/2023 18:46:48
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact