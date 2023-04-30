تدل على مشكلة صحية.. إليكم أسباب تشقق الأظافر وطرق علاجها

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يجب ان تكون أظافر اليدين والقدمين ناعمة وخالية من البقع، وبالتالي فإنّ تشقق الأظافر ليس مجرد مشكلة عابرة حدثت بسبب الأظافر نفسها وحسب، وإنما قد تكون أيضاً علامة على وجود مشكلة صحيّة.أسباب تشقق الأظافرتعرف على أسباب تشقق الأظافر، واكتشف الخطوات التي يجب اتخاذها للسيطرة على المشكلة.1- الصدفيةأحد أسباب تشقق الأظافر هو إصابة الجلد بالصدفية، وفقاً لما ذكره موقع WebMD الطبي الأميركي.وتعتبر الأسباب الحقيقية لتطور صدفية الاظافر والجلد بشكل عام غير معروفة بشكل محدد، ولكن يرجح الخبراء أنها ناتجة عن مجموعة من العوامل الجينية (الموروثة) والمناعية والبيئية، وهي ليست معدية على الإطلاق.2- فقر دميحتاج جسمك إلى الحديد لإنتاج خلايا الدم الحمراء السليمة التي يمكنها نقل الأكسجين إلى جميع أنسجتك، أما إذا لم يكن لديك ما يكفي من الحديد ، فأنت مصاب بحالة تسمى فقر الدم.وفقر الدم هو مرض يمكن أن يؤثر على الأظافر أيضاً سيما لدى الحوامل الذي يزيد من فرصة إصابة النساء بفقر الدم أو في بعض الحالات مثل الإصابة بالقرحة أو السرطان.3- مرض الغدة الدرقيةالغدة الدرقية هي غدة في رقبتك، تصنع هرمونات تتحكم في العديد من الأشياء التي يقوم بها جسمك، مثل التنفس ومعدل ضربات القلب. إذا لم تنتج الغدة الدرقية ما يكفي من الهرمونات ، فأنت مصاب بقصور الغدة الدرقية .4- تلوث فطرييمكن أن تدخل الخميرة أو العفن إلى أظافرك وتسبب العدوى، مما يجعل أظافرك أكثر عرضة للتشقق أو الكسر، وهي حالة يسميها الأطباء "فطر الأظافر".5- نقص البيوتينإنه أمر نادر الحدوث، ولكن يمكن أن تصاب بتشقق الأظافر لأنك لا تحصل على ما يكفي من البيوتين في نظامك الغذائي.يمكنك محاولة تناول المزيد من اللحوم والبيض والأسماك والبذور والمكسرات والخضروات مثل البطاطا الحلوة لزيادة معدل البيوتين في جسمك.علاج تشقق الاظافرعلى الرغم من عدم وجود الكثير مما يمكنك فعله لإصلاح تشقق الظفر، فإن هناك طرقًا يمكنك من خلالها منع تقصف الأظافر وفقاً لما ذكره موقع Health Line الطبي الأميركي:حافظ على أظافرك نظيفة وصحية.الامتناع عن إبقاء يديك أو قدميك في الماء لفترات طويلة.استخدم المرطب على أظافرك وجلدك.استخدم منتجات تقوية الأظافر إذا لزم الأمر.لا تقضم أظافرك أو تتناولها.الامتناع عن استخدام مزيل طلاء الأظافر.لا تمزق أظافرك أو تسحبها.انقسامات خطيرة في الأظافر. (عربي بوست)