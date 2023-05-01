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صحة

روائح البخور تؤثر سلبا على صحة القلب والرئتين

Lebanon 24
01-05-2023 | 05:00
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أعلن الدكتور أمير خان البريطاني، أخصائي الطب التجديدي أن عيدان الروائح (البخور) ومعطرات الهواء وغيرها تؤثر سلبا في القلب والرئتين.

ويشير أمير خان إلى أن هناك ثمانية أشياء منزلية تؤثر سلبا في حالة القلب والرئتين. وهذه الأشياء وفقا له هي بالإضافة إلى تلك المذكورة أعلاه : مزيلات العرق ومعطرات الهواء والهباء الجوي وبخاخات الشعر ومساحيق التنظيف ومزيلات الدهون في المطبخ والحمام.
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ويقول: "تحتوي هذه المستحضرات على مواد عضوية طيارة تهيج الجهاز التنفسي ويمكن أن تسبب الغثيان والدوار وتلف الأعصاب وأعضاء الجسم الأخرى".

ويؤكد الطبيب على ضرورة وجود أكبر عدد ممكن من النباتات في غرف المنزل.

ويقول: "هذه النباتات تنقي الهواء وتريح العيون. ومن الضروري تهوية المنزل بصورة دورية وجيدة".(نوفوستي)


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