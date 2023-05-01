منتج تجميلي شائع متهم بإضعاف خصوبة النساء!

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كشفت دراسة طبية حديثة عن الآثار السلبية لمواد تمليس الشعر على خصوبة النساء.ووجدت دراسة أجرتها كلية الصحة العامة بجامعة بوسطن، أن منتجات تمليس أو فرد الشعر الكيميائية، قد تؤثر في قدرة النساء على الحمل.وقالت المؤلفة الرئيسية لورين وايز، أستاذة علم الأوبئة: "تؤكد دراستنا على أهمية توسيع نطاق البحث حول آثار منتجات التجميل على الصحة الإنجابية".ووفق الدراسة، فإن النساء من أصول إفريقية أو لاتينية، كنّ الأكثر تعرضا لخطر هذه الفئة من منتجات الشعر، نظرا لسعيهن المستمر للتوافق مع معايير الجمال الأوروبية، ومنها الشعر المسترسل.وشملت الدراسة مشاركة 11 ألف سيدة، استخدمن منتجات لتمليس الشعر، خلال الفترة الواقعة بين عامي 2014 و2022، وفقما ذكرت وكالة "يو بي آي" للأنباء.وتوصلت الدراسة إلى تأخر الحمل لدى السيدات ممن استخدمن منتجات تمليس الشعر، مقارنة بأخريات لم يستعملن أيا منها.ومن النتائج التي أشارت إليها الدراسة أن المشاركات اللواتي استخدمن منتجات تمليس الشعر لمدة طويلة أو خمس مرات في العام، كان لديهن أدنى معدل خصوبة.وأرجعت الدراسة تأثير مملسات الشعر على خصوبة النساء لاحتواء هذه المنتجات على الفثالات والفينولات والبارابين.