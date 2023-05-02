8 نصائح للوقاية من ضربة الحرارة الشائعة في الصيف

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تُعد ضربة الحرارة حالة مرضية تنتج عن ارتفاع درجة حرارة الجسم، وعادة ما تكون نتيجة عن التعرض الممتد للإجهاد البدني في درجات الحرارة المرتفعة.يمكن أن يحدث هذا النوع الأكثر خطورة من الإصابة الحرارية أو ضربة الحرارة، إذا ارتفعت درجة حرارة الجسم إلى 40 درجة مئوية أو أكثر. وتعتبر هذه الحالة أكثر شيوعاً في شهور الصيف.تحتاج الضربة الحرارية إلى العلاج الطارئ، حتى لا تتلف الدماغ والقلب والكلى والعضلات بشكل سريع، ويزيد التلف سوءاً كلما طال التأخر عن العلاج، وقد يؤدي ذلك إلى الموت أو زيادة خطر حدوث مضاعفات.وفي ما يلي 8 نصائح للوقاية من ضربة الحرارة:1- ارتدِ ملابس فضفاضة وخفيفة. ارتداء قطع كثيرة من الملابس أو الملابس الضيقة يمنع الجسم من تبريد نفسه بصورة سليمة.2- احمِ جسمك من حروق الشمس. تؤثر حروق الشمس على قدرة الجسم على تبريد نفسه، لذا يتعين حماية الجسم عند الخروج للشارع بارتداء قبعة واسعة الحواف ونظارة شمسية وكذلك استخدام مستحضر واقٍ من الشمس واسع الطيف بمعامل وقاية يبلغ 15 على الأقل. وضَع كمية كبيرة من مستحضر الوقاية من الشمس، وأعِد وضعه كل ساعتين أو أكثر عند السباحة أو التعرُّق.3- اشرب كمية كبيرة من السوائل. يساعد ترطيب الجسم بشكل دائم على إفراز العرق والحفاظ على درجة حرارة الجسم الطبيعية.4- اتخذ المزيد من الاحتياطات في حال تناول بعض الأدوية. احرص على رصد المشاكل المتعلقة بالحرارة إذا كنت تتناول أدوية يمكن أن تؤثر على قدرة جسمك على البقاء رطباً والتخلص من الحرارة.5- لا تترك أي شخص داخل سيارة متوقفة مطلقاً. فهذا من الأسباب الشائعة لوفيات الأطفال المرتبطة بارتفاع الحرارة. إذ يمكن أن ترتفع درجة حرارة سيارتك أثناء إيقافها في الشمس بمقدار 20 درجة فهرنهايت (أي أكثر من 11 درجة مئوية) في غضون 10 دقائق.وليس من الآمن ترك أي شخص في سيارة متوقفة في حالات الطقس الدافئ أو الحار، حتى ولو كانت النوافذ مفتوحة أو السيارة متوقفة في الظل. واحرص على غلق أبواب السيارة أثناء إيقافها لمنع أي طفل من الجلوس بداخلها.6- تجنَّب الأنشطة الشاقة خلال أشد ساعات اليوم حراً. إذا اُضطررت إلى القيام بعمل شاق أثناء الطقس الحار، فاحرص على شرب السوائل والاستراحة بشكل متكرر في مكان بارد. وحاول تنظيم وقتك بحيث تمارس التمارين الرياضية أو تؤدي العمل البدني خلال الأوقات الأقل حرًا، مثل الصباح الباكر أو المساء.7- حاول التكيف مع الطقس الحار. قلل وقت العمل أو ممارسة الرياضة في الجو الحار حتى تتكيف مع هذا الوضع. فالأشخاص غير المعتادين على الطقس الحار معرضون كثيراً للأمراض الناتجة عن شدة الحرارة. يمكن أن يستغرق الأمر عدة أسابيع حتي يعتاد جسمك على الطقس الحار.8-كن حذراً إذا كنت معرضاً كثيراً للإصابة بالمشاكل المرتبطة بالحرارة. إذا كنت تتناول أدوية أو تعاني من أي أمراض تزيد من خطر التعرض للمشاكل الناتجة عن ارتفاع الحرارة، يُرجى الابتعاد عن الحرارة مع التصرف بسرعة في حالة ظهور أعراض ارتفاع في درجة الحرارة. وفي حال المشاركة في حدث رياضي شاق أو ممارسة أي نشاط في طقس حار، تأكد من توفر الخدمات الطبية اللازمة تحسباً للطوارئ المتعلقة بارتفاع الحرارة.