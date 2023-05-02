كم مدة حفظ اللحوم في الفريزر؟.. وإليكم هذه النصيحة

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يعد تخزين اللحوم في الفريزر أمراً شائعاً عند الكثيرين للحفاظ عليها أطول فترة ممكنة لتكون صالحة للأكل، لكن ما هي المدة المناسبة لحفظ هذه المادة الغذائية الغنية بالبروتين؟يؤثر تجميد اللحوم بكافة أنواعها على مستوى جودتها، وبينما غالبية اللحوم صالحة لمدة شهر واحد على الأقل للتمتع بطعمها الطازج، يحتفظ البعض بجودته في الفريزر لمدة تصل إلى 18 شهرا، وفقا لموقع FoodSafety.gov.فمثلاً، يمكن أن يظل القريدس والحبار ما بين ستة إلى 18 شهرا في الفريز. كما يمكن تجميد النقانق لمدة تصل إلى شهرين، كما هو الحال مع جميع اللحوم الباردة.بينما مدة تخزين الهامبرغر تتراوح بين ثلاثة وأربعة أشهر، بينما يمكن الاحتفاظ بلحم البقر ولحم العجل ولحم الضأن لمدة تتراوح بين أربعة و12 شهرا.كذلك، يمكن تجميد قطع الدجاج أو الديك الرومي لمدة تسعة أشهر، فيما يمكن تجميد قطع الدجاج الكاملة لمدة 12 شهرا.وبحسب شركة ".whirlpool" الأميركية المختصة بصناعة أجهزة التبريد، فإن تجميد اللحوم وهي لا تزال طازجة هي أفضل طريقة لضمان الحفاظ على جودتها، محذرة من تجميد اللحم لفترة طويلة، لأنه سيبدو شكله مشوهاً وله رائحة قوية. (العربية)