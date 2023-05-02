18
o
بيروت
18
o
طرابلس
22
o
صور
18
o
جبيل
4
o
صيدا
19
o
جونية
11
o
النبطية
12
o
زحلة
14
o
بعلبك
18
o
بشري
17
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
لماذا يجب شرب كمية كبيرة من الماء؟
Lebanon 24
02-05-2023
|
16:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
نصح الاختصاصي الروسي في أمراض الدم فاليري سيميونوف بشرب المزيد من الماء والتخلي عن الملح لخفض كثافة الدم.
فمع التقدم في العمر يصبح الدم أكثر كثافة، وهذه الحالة تشكل خطرا على القلب. إذ يزداد خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية أضعافاً، وقد تبدأ عملية تجلط الدم.
Advertisement
وقال الطبيب:" إذا تجاهلتَ هذا الأمر، فقد تتعرض لمشكلات خطيرة".
ويمكن، حسب الأخصائي، اكتشاف حقيقة وجود مشاكل في الدم ليس فقط أثناء فحص الدم في المختبر. فهناك أعراض تشير إلى وجود مشكلة بدون أي تشخيص. على سبيل المثال، الصداع المتكرر والدوخة المنتظمة قد تدل على زيادة كثافة الدم.
وأضاف الأخصائي قائلا إن" النقر في أطراف الأصابع هو أيضا سبب لزيارة عيادة الطبيب، لكن لا يمكنك بنفسك وصف أدوية ترقّق الدم. ولا يمكن اختيارها إلا من قبل الطبيب، وذلك بناء على فحص المريض ومعدلات تخثر الدم".
ولكن يمكنك بمفردك مواجهة المشكلة بوسائل مبتكرة، مثل شرب المزيد من الماء النقي والإقلاع عن التدخين والكحول والتقليل من تناول الملح".
ونقلت صحيفة "بودموسكوفييه سيغودنيا" عن الأخصائي الروسي قوله: "تتحسن جودة الدم أيضا بفضل المشي والنشاط البدني، لكن الإجهاد له تأثير سلبي". (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
خبيرُ زلازل لبناني يُعلن أمراً مهماً.. إستعدّوا لهذا الأمر!
Lebanon 24
خبيرُ زلازل لبناني يُعلن أمراً مهماً.. إستعدّوا لهذا الأمر!
13:09 | 2023-05-02
02/05/2023 01:09:56
Lebanon 24
Lebanon 24
تلاسنٌ بين وزير وصاحب مطعم: "الحساب جايي"!
Lebanon 24
تلاسنٌ بين وزير وصاحب مطعم: "الحساب جايي"!
01:30 | 2023-05-02
02/05/2023 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
3 خطوات مُهمّة قد يتخذها مصرف لبنان قريباً.. ما هي؟
Lebanon 24
3 خطوات مُهمّة قد يتخذها مصرف لبنان قريباً.. ما هي؟
01:45 | 2023-05-02
02/05/2023 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبار سيّئة عن الدولار... هل تستمرّ قيمته بالإنخفاض؟
Lebanon 24
أخبار سيّئة عن الدولار... هل تستمرّ قيمته بالإنخفاض؟
09:30 | 2023-05-02
02/05/2023 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إشارة جديدة مهمّة عن الدولار من مصرف لبنان.. ماذا سيجري قريباً؟
Lebanon 24
إشارة جديدة مهمّة عن الدولار من مصرف لبنان.. ماذا سيجري قريباً؟
14:39 | 2023-05-02
02/05/2023 02:39:24
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
17:02 | 2023-05-02
تقرير طبي أميركي: الوحدة تعادل في خطورتها تدخين 15 سجارة في اليوم
14:00 | 2023-05-02
لسانك مرآة صحتك العامة.. إليك الأسباب
11:00 | 2023-05-02
8 نصائح للوقاية من ضربة الحرارة الشائعة في الصيف
09:15 | 2023-05-02
بعمر الورود.. أسباب خفيّة لـ"الموت المفاجئ" لذا احذروا هذه العوارض
08:00 | 2023-05-02
كم مدة حفظ اللحوم في الفريزر؟.. وإليكم هذه النصيحة
07:21 | 2023-05-02
لا تأكلوها... بالأسماء سحب 6 منتجات من "كادبوري" ما هي؟
فيديو
تجربة غريبة.. فيديو لببغاء يجري مكالمة فيديو بنجاح!
Lebanon 24
تجربة غريبة.. فيديو لببغاء يجري مكالمة فيديو بنجاح!
02:06 | 2023-04-28
03/05/2023 04:47:04
Lebanon 24
Lebanon 24
"حب وهوس وابتزاز".. استعانت بـ 6 رجال لاستدراج عشيق أمها وأوقعته بكمين! (فيديو)
Lebanon 24
"حب وهوس وابتزاز".. استعانت بـ 6 رجال لاستدراج عشيق أمها وأوقعته بكمين! (فيديو)
00:46 | 2023-04-26
03/05/2023 04:47:04
Lebanon 24
Lebanon 24
بكلمة واحدة.. هكذا أجاب بايدن عن سؤال حول ترشحه لانتخابات 2024 (فيديو)
Lebanon 24
بكلمة واحدة.. هكذا أجاب بايدن عن سؤال حول ترشحه لانتخابات 2024 (فيديو)
04:44 | 2023-04-25
03/05/2023 04:47:04
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact