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صحة

اللحوم... كم من الوقت يمكن حفظها في "الفريزر؟

Lebanon 24
03-05-2023 | 05:00
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يعد تخزين اللحوم في الفريزر أمراً شائعاً لدى الكثيرين للحفاظ عليها أطول فترة ممكنة لتكون صالحة للأكل، لكن ما هي المدة المناسبة لحفظ هذه المادة الغذائية الغنية بالبروتين، لاسيما أنها تؤثر على مستوى جودتها؟
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بحسب الخبراء تظل غالبية اللحوم صالحة لمدة شهر واحد على الأقل وتتمتع بطعمها الطازج إذا ظلت في الفريزر. فيما يحتفظ البعض منها بجودته في الثلاجة لمد تصل إلى 18 شهراً.

فمثلاً، يمكن أن يظل الجمبري وجراد البحر والحبار ما بين 6 إلى 18 شهراً في الفريزر، ، وفق موقع FoodSafety.gov.

كما يمكن تجميد النقانق لمدة تصل إلى شهرين، كما هو الحال مع جميع اللحوم الباردة.

بينما مدة تخزين الهامبرغر على سبيل المثال، تتراوح بين ثلاثة وأربعة أشهر، بينما يمكن الاحتفاظ بلحم البقر ولحم العجل ولحم الضأن لمدة تتراوح بين أربعة و12 شهرا.

كذلك، يمكن تجميد قطع الدجاج أو الديك الرومي لمدة تسعة أشهر، فيما يمكن تجميد قطع الدجاج الكاملة لمدة 12 شهرا.

أما بالنسبة للسمك فيصل سرطان البحر والكركند إلى أربعة أشهر، بينما يصل سمك القد إلى ثمانية أشهر.

وحسب شركة "whirlpool" الأميركية المختصة بصناعة أجهزة التبريد، فإن تجميد اللحوم وهي لا تزال طازجة أفضل طريقة لضمان الحفاظ على جودتها، محذرة من تجميد اللحم لفترة طويلة، لأنه سيبدو شكله مشوهاً وله رائحة قوية.(العربية) 
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