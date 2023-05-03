Advertisement

صحة

اكتشاف أصغر سرطان جلدي على الإطلاق!

Lebanon 24
03-05-2023 | 11:00
A-
A+
Doc-P-1063038-638187330459647561.jpg
Doc-P-1063038-638187330459647561.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
توجهت امرأة تدعى كريستي ستاتس لاستشارة الطبيب بسبب وجود بقعة حمراء صغيرة للغاية تحت عينها لا يتجاوز حجمها 0.65 ملم فقط، لتكتشف أنها مصاب بسرطان الجلد.

البقعة الصغيرة غير مرئية للعين البشرية تقريبا، وهي ورم ميلانيني، النوع الأكثر فتكا من سرطان الجلد.
Advertisement

وأخبر الأطباء ستاتس أن كتلتها الخبيثة هي أصغر سرطان جلدي يتم اكتشافه على الإطلاق، وحصل على رقم قياسي في موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

وقال الدكتور ألكسندر ويتكوفسكي، الأستاذ المساعد في طب الأمراض الجلدية في جامعة أوريغون للصحة والعلوم، والذي اكتشف السرطان إن الاكتشاف يعني أنه يمكن علاج سرطان الجلد قبل انتشاره.

وأكد الفريق المشرف على الحالة أن البقعة كانت سرطان الجلد، وتسمى أيضا المرحلة 0 من الورم الميلانيني.


وقال الدكتو ويتكوفسكي إنه تم اكتشاف سرطان السيدة ستاتس قبل أن تتاح له الفرصة للانتشار إلى أجزاء أخرى من الجسم.

وعبرت السيدة ستاتس عن شعورها بالامتنان لاكتشاف الورم مبكرا، وقالت: "أعتقد أنه من الممكن للجميع أن يكونوا محظوظين مثلي بالتكنولوجيا المناسبة".

ويمثل الورم الميلانيني جزءا بسيطا فقط من سرطانات الجلد بشكل عام، إلا أنه يتسبب في الغالبية العظمى من وفيات سرطان الجلد. (سكاي نيوز)
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:09 | 2023-05-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:39 | 2023-05-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:06 | 2023-05-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2023-05-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2023-05-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
08:00 | 2023-05-03
05:00 | 2023-05-03
04:00 | 2023-05-03
03:25 | 2023-05-03
02:00 | 2023-05-03
00:41 | 2023-05-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website