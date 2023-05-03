لضمان صحة أسنان أطفالك لمدى الحياة.. إليك هذه النصائح

مما لا شك فيه أن حماية الأسنان يجب أن تبدأ في سن مبكرة جداً، للوقاية من التسوس، وحماية اللثة، والحفاظ على ابتسامة صحية، والتي باتت مطلباً ملحاً في العصر الحالي. كذلك للحفاظ على صحة الجسم أيضاً، كون البكتيريا المتراكمة في الفم قد تؤدي إلى الإصابة بأمراض عديدة، ومنها أمراض القلب.

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لهذه الغاية، أعطت الاختصاصية في طبّ أسنان الأطفال وذوي الاحتياجات الخاصّة الدكتورة نهلة بدر مجموعة من النصائح، وهي عبارة عن روتين يومين، بهدف ضمان صحة الفم والأسنان لمدى الحياة.



- تنظيف الأسنان منذ ظهور أول سن: يجب البدء بتنظيف أسنان ولثّة الطفل عند ظهور أول سن حليب له. فأسنان الحليب تلعب دوراً أساسياً بالوظائف التالية: المضغ، التكلّم والابتسامة.



- اختيار صحيح لفرشاة الأسنان: يفضل دائماً اختيار فرشاة أسنان ناعمة الشعيرات مع معجون أسنان مناسب لعمر الطفل.



- تنظيف يومي: تنظيف الأسنان يجب أن يكون مرتين باليوم لمدّة دقيقتين كل مرة، مع الانتباه لضرورة الوصول إلى جميع أسطح الأسنان لتنظيفها جيداً.



- تعليم الطفل طريقة التنظيف: مساندة الطفل في تفريش أسنانه إلى عمر 8 سنوات ضرورية، مع مراعاة تعليمه الطرق الصحيحة في التنظيف.



- خيط التنظيف بدءاً من الرابعة: استعمال خيط الأسنان لتنظيف الجوانب بين الأسنان ابتداءً من سن الـ 4 سنوات، إذ لا يقتصر استعمال الخيط على البالغين فقط. قد يهمك الإطلاع على علاج التهاب اللثة.



- تجربة مرحة: حاولي جعل روتين تنظيف الأسنان تجربة إيجابيّة، غنّي مع أطفالك و استمعي إلى الأغاني إلى حين غرس عادة الاهتمام بالأسنان.



- اختيار علكة خالية من السكر: شجّعي أطفالك على استخدام العلكة الخالية من السكر والتي تحتوي على مادّة الإكزيليتول لمدّة 20 دقيقة بعد كلّ وجبة وذلك للمساعدة على تنظيف الأسنان.



- شرح أهمية نظافة الأسنان: اشرحي لأطفالك أهمية الاعتناء بصحّة الفم والأسنان واستخدمي التعابير العلميّة الصحيحة، مثل تفريش الأسنان لإزالة البكتيريا والوقاية من التسوس، وذلك لتنمية حسّ المسؤولية والوعي تجاه صحّتهم.



- المضمضة: شجّعي أطفالك على المضمضة بالماء بعد الأكل، وذلك لإزالة بقايا الأكل العاقة في الفم والأسنان.



- الحدّ من استهلاك السكر: يجب تجنّب السكريات لأنها خطر على الصحة عموماً وصحة الفم خصوصاً





- لا للمشروبات الغازية: جنّبي أولادك المشروبات الغازيّة وبالأخصّ المياه الغازيّة لحماية الأسنان من التآكل الحمضي، وأيضاً زيادة الوزن.



- اختيار الوجبات الخفيفة التي لا تسبب التسوس: بين الوجبات، قدّمي لأطفالك مأكولات لا تسبّب التسوّس كالخضراوات (الجزر، الخيار، الطماطم، الخس..)، الزبادي بالفواكه..



- لا تدعي قنينة الحليب في فم طفلك: تجنّبي ترك قنينة الحليب في فم طفلك وهو يستعد للنوم في سريره، لأن ذلك سيؤدّي إلى التسوّس المبكر لديه.



- لا تحفّزي أولادك بالحلويات: حذارٍ تحفيز أطفالك بتقديم الحلويات لهم كجائزة على السلوك الإيجابي الذي يقومون به، لأن هذه العادة مضرّة جداً بصحة الجسم عموماً وصحة الفم خصوصاً.



- لا لبعض العادات الموروثة: تجنّبي تقبيل أطفالك على الفم وتبريد مأكولاتهم الساخنة بوساطة النفخ، فإنّ هذه العادة تسمح بانتشار البكتيريا إلى الطعام وفم الطفل.



- فكري بتقديم القشة لهم: استخدام القشّة لشرب المشروبات السكريّة والغازيّة مهمٌ، لتخفيف تعرّض الأسنان للسكر والأسيد.



- زيارة عيادة طبيب الأسنان دورياً: زيارة عيادة طبيب الأسنان كل 6 أشهر على قدر من الأهمية، وذلك للكشف المبكر عن التسوس وأمراض الفم.



- تقويم الأسنان: حاولي الاستفسار من طبيب الأسنان المعالج، عمّا إذا كان طفلك بحاجة إلى تقويم أسنان لتحسين العضّة وشكل الأسنان.



- تعلّم طرق الوقاية من التسوس: اسألي طبيب الأسنان عن طرق الوقاية من التسوّس التي يقوم بها طبيب الأسنان.



- فكري بالقوالب الخاصة لحماية الأسنان: إذا كان طفلك يمارس الرياضة، فمن المفضل استخدام قوالب خاصّة للأسنان بهدف حمايتها من الصدمات.