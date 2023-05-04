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صحة
هل تعاني من التهاب في المعدة؟... ابتعد عن هذه الأطعمة
Lebanon 24
04-05-2023
|
23:00
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أعلنت الدكتورة آنا سفيريدوفا أخصائية أمراض الجهاز الهضمي، أنه في فترات تفاقم التهاب المعدة يحظر تناول الخبز الأبيض والمشروبات الغازية والحلويات والأطعمة الدهنية.
وتقول الأخصائية في مقابلة مع Gazeta.Ru: "يمنع تناول المشروبات الغازية لأنها تسبب الانتفاخ وشد جدران المعدة، ما يزيد من الألم في حالة التهاب المعدة. كما لا ينصح بتناول الأطعمة الدهنية، لأنها تحفز إفراز الصفراء وعصير المعدة، ما يساهم في إلحاق الضرر بالغشاء المغاطي للمعدة. كما يجب الامتناع عن تناول المأكولات السريعة مثل الهمبرغر والبطاطس المقلية لأنها تحتوي على مكونات عديدة (فلفل، ملح، ثوم، بصل، مايونيز، صلصة)، التي تحفز إفراز حمض الهيدروكلوريك في المعدة".
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وتحذر الطبيبة من تناول المعجنات والخبز الأبيض في حالة التهاب المعدة ويجب استبدالها بالخبز المجفف أو المحمص. كما لا تنصح بتناول الآيس كريم والكعك، لأن للحلويات والأطعمة الدهنية تأثير سيء في المعدة.
وتقول: "إذا كان الشخص يرغب فعلا بأكل شيئا ما، فهذه علامة تشير إلى تفاقم التهاب المعدة، أي لا يمكنه تحقيق رغبته".(Gazeta.Ru)
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