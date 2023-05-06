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صحة

ما سبب التهاب عضلة القلب بعد لقاح كورونا؟

Lebanon 24
06-05-2023 | 23:00
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عندما تم إعطاء لقاحات كورونا الجديدة لأول مرة منذ عامين، وجد مسؤولو الصحة العامة زيادة في حالات التهاب عضلة القلب، خاصة بين الشباب الذين تم تطعيمهم بلقاحات المرسال mRNA.

وقد سعى مؤخراً باحثون من جامعة ييل إلى فهم أسباب هذه الحالات النادرة، والتي تراوح معدلها بين 22 و36 حالة من بين كل 100 ألف تلقيح، بعد 21 يوماً من تلقيه.
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ووفق موقع "ساينس إميونولوجي"، وجد الباحثون أن التهاب عضلة القلب لم ينتج عن الأجسام المضادة التي تم إنشاؤها بواسطة اللقاح، ولكن عن طريق استجابة أكثر عمومية تشمل الخلايا المناعية والالتهابات.

وتستبعد هذه النتيجة بعض الأسباب النظرية التي كانت مقترحة في بداية رصد الظاهرة.

وقال الدكتور كاري لوكاس المشرف على البحث: "أجهزة المناعة لدى هؤلاء الأفراد تتسارع قليلاً وتفرط في إنتاج السيتوكين والاستجابات الخلوية".

وأضاف "خطر الإصابة بالتهاب عضلة القلب يكون أكبر بشكل ملحوظ لدى الأفراد غير المطعمين الذين يصابون بفيروس كوفيد-19 مقارن بمن يتلقوا اللقاح".

وكان بحث سابق اقترح أن زيادة الوقت بين جرعات التطعيم من 4 إلى 8 أسابيع قد يقلل من خطر الإصابة بالتهاب عضلة القلب بعد التلقيح.
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