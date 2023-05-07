قد تكون الأحلام انعكاساً للواقع .. اليكم ما يقوله الخبراء





وقد شارك بعض خبراء النوم مع صحيفة ميرور البريطانية ما يمكن أن يكون وراء الأحلام الأكثر شيوعاً، وما تقوله هذه الأحلام عن صاحبها، على النحو التالي:

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السقوط في الحلم قد يكون نابعاً من مشاعر الخوف والانهزام أو العجز. لكن يمكن أن تكون هذه الأحلام أيضاً طريقة عقلك ليخبرك أن تكون حذراً وتنظر بعناية في حياتك اليومية للكشف عن التهديدات المحتملة. يقول بعض الخبراء إن الأحلام هي مفتاح الدماغ لتفسير وترتيب المشاعر التي يمر بها الفرد في اليوم، بينما يقول آخرون إنها يمكن أن تكون عبارة عن تمارين للأحداث المستقبلية.وقد شارك بعض خبراء النوم مع صحيفة ميرور البريطانية ما يمكن أن يكون وراء الأحلام الأكثر شيوعاً، وما تقوله هذه الأحلام عن صاحبها، على النحو التالي:السقوطالسقوط في الحلم قد يكون نابعاً من مشاعر الخوف والانهزام أو العجز. لكن يمكن أن تكون هذه الأحلام أيضاً طريقة عقلك ليخبرك أن تكون حذراً وتنظر بعناية في حياتك اليومية للكشف عن التهديدات المحتملة.

التعرض للمطاردة

أي شعور بالضغط والقلق تشعر به في حياتك اليومية قد يرتبط بالأحلام التي تدور حول المطاردة.

يمكن أن تنبع هذه الأحلام من مشاعر الغضب تجاه شيء ما في حياتك اليومية وهي طريقة أخرى لإخبارك بأن تكون حذراً وتنتبه للتهديدات المحتملة.

سقوط الأسنان

إذا كان لديك قليل من الثقة بالنفس أو لست على ما يرام تماماً حيال صورتك الجسدية، فقد تبدأ في رؤية سقوط أسنانك في الحلم.

يمكن أن يشير ذلك أيضاً إلى مشاكل في التواصل حيث لا يمكنك الحديث عندما تسقط أسنانك.

العري

تدور أحلام العري في مكان ما وقد تكون محرجة إلى حد ما، وقد تكون انعكاساً للشعور بالضعف والهشاشة أمام الآخرين في الحياة الواقعية. كما يمكن أن تشير أحلام العري إلى أنك مرتاح بشخصيتك وصورتك الجسدية.