31
o
بيروت
31
o
طرابلس
20
o
صور
23
o
جبيل
16
o
صيدا
32
o
جونية
28
o
النبطية
23
o
زحلة
23
o
بعلبك
31
o
بشري
30
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
4 تحذيرات من المثلجات "المفضلة" للأطفال.. خطيرة جدا
Lebanon 24
07-05-2023
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
يعشق الكثيرون مثلجات "الكريمة" اللينة، التي توضع على مخروط عادة، لكن هذا النوع من المثلجات قد يأتي حاملا مخاطر عدة.
ونشر موقع "هاوس بيوتفل" 4 أسباب للتفكير مرتين، قبل تناول هذا النوع من المثلجات.
Advertisement
أجهزة البكتيريا
نظرا لأنه يتم استخراج المثلجات اللينة من جهاز معين، فإنها تكون عرضة للتلوث إذا لم يتم تعقيمها بشكل صحيح.
ووفقا لجانلين هاتشينغز، وهي مسؤولة من منظمة سلامة الأغذية الأميركية: "المثلجات الناعمة.. يجب تنظيف الآلات وتعقيمها كل 10 إلى 24 ساعة".
صعوبة التنظيف
لا يعد تنظيف آلة المثلجات اللينة عملية بسيطة. وفقا لـهاتشينغز، فإن هذه الآلات "غالبا ما تشتمل على أجزاء يمكن إزالتها وتنظيفها" بينما "يجب تنظيف الأجزاء الأخرى في مكانها". تدريب العاملين عليها أمر ضروري.
تلوث الخليط
يتم صنع الكثير من "الآيس كريم" من قاعدة غير مبسترة تحتاج إلى تخزينها في درجة حرارة جهاز التبريد، أي أقل من 4 درجة مئوية. كما لا يجب تجميدها بدرجة حرارة منخفضة جدا، حتى لا يتجمد الخليط. الحفاظ على البرودة دون التجمد الكامل، أمر يصعب فعله أحيانا.
حالات تسمم
على مدى العقود العديدة الماضية، كانت هناك حالات عديدة من التسمم الغذائي الناجم عن المثلجات اللينة. في عام 2005، أصيب أكثر من 120 شخصا في ولاية أوهايو بالمرض عندما تلوثت آلة تقديم الآيس كريم اللينة بالمكورات العنقودية. في حالة أحدث من عام 2016، أصبح مريضان في المستشفى في سياتل أكثر مرضا بعد تناول الحليب المخفوق من كافتيريا المستشفى.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
خبرٌ يعلنه خبير زلازل لبناني عن "هزّة اليوم".. ما كشفه مهم جداً!
Lebanon 24
خبرٌ يعلنه خبير زلازل لبناني عن "هزّة اليوم".. ما كشفه مهم جداً!
05:52 | 2023-05-07
07/05/2023 05:52:58
Lebanon 24
Lebanon 24
كلامٌ جديد عن سعر الدولار.. أمرٌ طارئ قد يُبدّله!
Lebanon 24
كلامٌ جديد عن سعر الدولار.. أمرٌ طارئ قد يُبدّله!
14:43 | 2023-05-07
07/05/2023 02:43:34
Lebanon 24
Lebanon 24
هزة أرضية جديدة شعر بها اللبنانيون.. ماذا قيلَ عن قوّتها؟
Lebanon 24
هزة أرضية جديدة شعر بها اللبنانيون.. ماذا قيلَ عن قوّتها؟
04:46 | 2023-05-07
07/05/2023 04:46:21
Lebanon 24
Lebanon 24
كلامٌ ناري من وهاب.. ورسالة إلى "بعض التافهين" في لبنان
Lebanon 24
كلامٌ ناري من وهاب.. ورسالة إلى "بعض التافهين" في لبنان
12:53 | 2023-05-07
07/05/2023 12:53:28
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما سجله دولار السوق الموازية عصرا
Lebanon 24
هذا ما سجله دولار السوق الموازية عصرا
09:56 | 2023-05-07
07/05/2023 09:56:38
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
02:00 | 2023-05-08
هل تعانون من الجوع المفرط... اليكم هذا الخبر
16:00 | 2023-05-07
قد تكون الأحلام انعكاساً للواقع .. اليكم ما يقوله الخبراء
14:00 | 2023-05-07
"حيلة ذكية" للتغلب على مشكلة انسداد الأذنين.. جرّبوها
12:31 | 2023-05-07
لأول مرة.. الموافقة على لقاح مضاد لفيروس "يصيب معظم البشر"
11:00 | 2023-05-07
يمكنك اكتشاف مرضك من لون لسانك فقط.. هذا ما عليك التبّه له
08:24 | 2023-05-07
مشروع لبناني إبتكاري يفوز بالمرتبة الثانية لبطولة الروبوت.. هذا ما يميّز Alzhelper (صور)
فيديو
وسط حفلٍ أسطوري حضره زعماء الدول.. تتويج تشارلز الثالث ملكاً لبريطانيا
Lebanon 24
وسط حفلٍ أسطوري حضره زعماء الدول.. تتويج تشارلز الثالث ملكاً لبريطانيا
07:03 | 2023-05-06
08/05/2023 10:42:38
Lebanon 24
Lebanon 24
في وضح النهار وداخل السيارة... شرطي يُساعد سيدة في ولادة طفلتها! (فيديو)
Lebanon 24
في وضح النهار وداخل السيارة... شرطي يُساعد سيدة في ولادة طفلتها! (فيديو)
00:00 | 2023-05-06
08/05/2023 10:42:38
Lebanon 24
Lebanon 24
"أخرجه من هنا".. مراسل أزعج ترامب بسؤاله فطرده من طائرته الخاصة (فيديو)
Lebanon 24
"أخرجه من هنا".. مراسل أزعج ترامب بسؤاله فطرده من طائرته الخاصة (فيديو)
04:25 | 2023-05-03
08/05/2023 10:42:38
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact