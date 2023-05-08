دراسة جديدة عن البطيخ.. هذا ما كشفته

Advertisement

أظهرت أبحاث جديدة أن أكل البطيخ يزيد من تناول العناصر الغذائية، ويساعد على تحسين جودة النظام الغذائي بشكل عام لدى الأطفال والبالغين.ووفق موقع "مديكال إكسبريس"، من المقرر عرض نتائج الدراسة خلال الاجتماع السنوي للجمعية الأمريكية للتغذية الذي سينعقد بين 22 و25 تموز 2023 في بوسطن.واعتمدت أبحاث الدراسة على بيانات المسح الوطني الأمريكي لفحص الصحة والتغذية، ووجدت أن مستهلكي البطيخ من كل الأعمار قد تناولوا كميات أكبر من الألياف الغذائية، والمغنيسيوم، والبوتاسيوم، وفيتامين "سي"، وفيتامين "أ"، ومضادات الأكسدة وخاصة الليكوبين والكاروتينات.وتنضم هذه النتائج إلى أدلة بحثية سابقة كانت قد وجدت أن مكملات عصير البطيخ تحمي وظائف الأوعية الدموية أثناء ارتفاع السكر بالدم.ويعتبر البطيخ من المصادر الغنية بالليكوبين الذي يحمي البشرة من حروق الشمس، ويقلل الإجهاد التأكسدي الذي يصيب عضلة القلب، إلى جانب أنه مصدر للبوتاسيوم المفيد لمرونة عضلة القلب أيضاً.