إذا كنت مصاباً بهذه الأمراض.. لا تتناول الفجل!

حذرت الخبيرة الدكتورة أولغا لوشنيكوفا أخصائية أمراض الباطنية خبيرة التغذية الروسية من الفجل.

وعلى الرغم من فوائد الفجل المتعددة، لا تنصح الخبيرة من يعاني من مشكلات في الجهاز الهضمي بتناوله لأنه يزيد من تكون الغازات والإسهال.

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وقالت في حديث لـ Gazeta.Ru: "يجب على الأشخاص الذين يعانون من مشكلات في الجهاز الهضمي وخاصة في فترة تفاقمها التهاب المعدة والتهاب الأمعاء وقرحة المعدة وقرحة الأثني عشري والتهاب البنكرياس ومتلازمة القولون العصبي ومرض كرون وغيرها، استبعاد الفجل من نظامهم الغذائي".

وأضافت بحسب ما نقلت عنها وسائل الإعلام الروسية: "احتواء الفجل على كمية كبيرة من الألياف الغذائية (البكتين، الهيميسليلوز، السليلوز) يمكن أن يؤدي إلى زيادة تكون الغازات، وانتفاخ البطن، واضطرابات البراز، ما يؤدي إلى تفاقم الأمراض الالتهابية في الجهاز الهضمي".





وتقول: "بالإضافة إلى ذلك يحتوي الفجل على مركبات الغلوكوزينولات التي عند تعرضها لمؤثرات ميكانيكية- عملية المضغ مثلا ، تتحلل إلى إيزوثيوسيانات، التي تهيج الغشاء المخاطي المعدي المعوي، ما يسبب آلاما في البطن وغثيانا وتقيؤاً وإسهالاً".

وتضيف: والسبب الآخر للامتناع عن تناول الفجل عند تفاقم أمراض الجهاز الهضمي هو احتوائه على نسبة عالية من الزيوت الطيارة (سلفوكسيدات) التي تحفز إفراز عصير المعدة وحمض الهيدروكلوريك، ما يؤدي إلى تفاقم حالة الشخص الذي يعاني من قرحة المعدة. (العربية)