Advertisement

صحة

ماذا يحدث إذا لم تنظف الأسنان أسبوعاً كاملاً؟ الجواب سيفاجئكم

Lebanon 24
09-05-2023 | 16:43
A-
A+
Doc-P-1065031-638192725955596281.jpg
Doc-P-1065031-638192725955596281.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يوصي خبراء الصحة بتنظيف الأسنان، بشكل يومي، لأن التقاعس عن القيام بهذا الأمر ينذر بتبعات صحية خطيرة، حتى وإن استمر الإهمال فترة قصيرة نسبيا مثل أسبوع أو بضعة أسابيع.

وتوصي إرشادات المراكز الأميركية لمراقبة الأمراض والوقاية منها، بتنظيف الأسنان مرتين في اليوم، من أجل إزالة ما يعلق بها عند تناول الطعام والمشروبات.
Advertisement

وربما يعتقد البعض أن إهمال تنظيف الأسنان يومين أو ثلاثة ليس بالمشكلة، لكن تقديرات الأطباء مغايرة تماما، فهم يشددون على أهمية المواظبة اليومية.

وبحسب مصحة "سيتي دانتل" الأميركية المختصة في صحة الفم، فإن تغيرات كارثية تحصل في الأسنان إذا لم يجر تنظيفها لأسبوع كامل.

وعند مضي الأسبوع، تكون بقايا الطعام العالقة فوق الأسنان قد تحللت بشكل كامل، وتحولت إلى طبقة ملتصقة.

ويؤدي تشكل هذه الطبقة إلى ظهور رائحة سيئة تتفاقم مع مرور الوقت، في حال عدم المبادرة إلى التنظيف وفق الإرشادات الطبية.

وبما أن البكتيريا تتكاثر في الفم الذي لا يخضع لتنظيف، فإن الجسم قد يصاب بعدد من الأمراض والاضطرابات مثل الالتهاب في اللثة ونسيج الفم.

وعند حدوث هذا الالتهاب، فإن الفرد قد يلاحظ نزيف قطرات دم في اللثة، حتى وإن لم يلمسها بالفرشاة على الإطلاق.

وينبه الخبراء إلى أنه مع مرور الوقت، لا تقف التبعات عند اللثة والفم، بل تتجاوز ذلك إلى أمراض تنفسية وحتى النوبات القلبية واضطرابات التنفس.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
00:39 | 2023-05-10
23:18 | 2023-05-09
23:00 | 2023-05-09
16:00 | 2023-05-09
14:00 | 2023-05-09
11:00 | 2023-05-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website