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صحة
النظام الغذائي المنخفض الدهون... هل يقلل من خطر الموت المبكر؟
Lebanon 24
10-05-2023
|
08:00
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اكتشف علماء جامعة بكين الصينية أن النظام الغذائي المحتوي على نسبة منخفضة من الدهون يقلل من خطر الموت المبكر بنسبة 18 بالمئة.
وتشير مجلة Journal of Internal Medicine (JIM) إلى أن الباحثين حللوا بيانات 371159 شخصا أعمارهم 50-71 عاما جمعت على مدى 23.5 عاما، كان المشتركون خلالها يتبعون نظاما غذائيا منخفض الكربوهيدرات أو منخفض الدسم. وقد سجلت خلال فترة الدراسة 165698 وفاة.
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وأظهرت النتائج أن الأنظمة الغذائية المنخفضة الدهون والمحتوية على نسبة عالية من البروتينات النباتية والكربوهيدرات العالية الجودة، تقلل من عدد الوفيات من جميع الأسباب بما فيها أمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان: انخفض الخطر الإجمالي للوفاة بنسبة 18 بالمئة، ومن أمراض القلب بنسبة 16 بالمئة، ومن السرطان بنسبة 18 بالمئة. وفي المقابل، كان متبعو النظام الغذائي المنخفض الكربوهيدرات أكثر عرضة بشكل ملحوظ للوفيات الإجمالية من أمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان.(لينتا. رو)
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