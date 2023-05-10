ما هو السن الجديد اللازم لإجراء فحص الكشف عن سرطان الثدي؟

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أوصت هيئة استشارية أميركية للصحة العامة النساء بالبدء بتصوير الثدي بالأشعة السينية في سن الأربعين، بدلا من الخمسين وفق التوصيات السابقة، في تغيير يقول الخبراء إنه يمكن أن ينقذ آلاف الأرواح.ودعت فرقة العمل الأميركية المعنية بالخدمات الوقائية، التي يتم اتباع توصياتها على نطاق واسع، النساء اعتبارا من سن الأربعين، إلى إجراء هذا الفحص الذي يهدف إلى الكشف عن سرطان الثدي كل عامين.وبحسب هذه الهيئة، من شأن خفض العمر إلى 40 عاما إنقاذ مزيد من الأرواح بنسبة 19 بالمئة، مقارنة مع تلك التي يتم إنقاذها مع اعتماد الخمسين كسن دنيا لهذه الصور الشعاعية.