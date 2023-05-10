31
o
بيروت
31
o
طرابلس
20
o
صور
23
o
جبيل
16
o
صيدا
32
o
جونية
28
o
النبطية
23
o
زحلة
23
o
بعلبك
31
o
بشري
30
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
في بريطانيا.. ولادة أول طفل يحمل حمضا نوويا من 3 أشخاص
Lebanon 24
10-05-2023
|
11:28
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت صحيفة "الغارديان" البريطانية بأن أوائل الأطفال وُلدوا في بريطانيا منذ تطبيق طريقة جديدة للتلقيح الاصطناعي بغية منع وراثة الأمراض الخطيرة .
وجاء في مقال نشرته الصحيفة: "وُلد أول طفل بريطاني يحمل حمضا نوويا من 3 أشخاص بعد أن أجرى الأطباء عملية ثورية للتلقيح الاصطناعي بهدف منع الأطفال من وراثة أمراض غير قابلة للعلاج".
Advertisement
وقد أكّدت الهيئة البريطانية للإخصاب البشري والأجنة أن خمسة من هؤلاء الأطفال على أقل تقدير وُلدوا في البلاد، ولكنها لم تقدم أي تفاصيل أخرى لأسباب تتعلق بالسرية.
وأصبحت ولادة طفل ذي مواد وراثية مأخوذة من 3 أشخاص أمرا ممكنا بفضل ظهور طريقة أنابيب الأطفال الجديدة المستخدمة لتجنب تطور أمراض الميتوكوندريا لدى الطفل نتيجة وراثة الميتوكوندريا التالفة من الأم. ويمكن أن تلحق هذه الأمراض أضرارا جسيمة بالدماغ والقلب والكبد، وغالبا ما تكون سببا للوفاة المبكرة. (روسيا اليوم)
صحة
منوعات
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بفستان أورانج ضيق.. جمال نادين نسيب نجيم حديث الجمهور في قطر شاهدوا كيف بدت (صور)
Lebanon 24
بفستان أورانج ضيق.. جمال نادين نسيب نجيم حديث الجمهور في قطر شاهدوا كيف بدت (صور)
02:37 | 2023-05-10
10/05/2023 02:37:23
Lebanon 24
Lebanon 24
تراجع في سعر الدولار.. اليكم التسعيرة عصرا
Lebanon 24
تراجع في سعر الدولار.. اليكم التسعيرة عصرا
09:42 | 2023-05-10
10/05/2023 09:42:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ما حصل معها فجر اليوم مروّع... مدير أعمال ملكة جمال لبنان السابقة يكشف تفاصيل حالتها الصحيّة
Lebanon 24
ما حصل معها فجر اليوم مروّع... مدير أعمال ملكة جمال لبنان السابقة يكشف تفاصيل حالتها الصحيّة
14:14 | 2023-05-10
10/05/2023 02:14:58
Lebanon 24
Lebanon 24
النجم التركي الشهير يستفز الجمهور.. شاهدوا كيف وقّع على أجساد معجباته (صور)
Lebanon 24
النجم التركي الشهير يستفز الجمهور.. شاهدوا كيف وقّع على أجساد معجباته (صور)
23:34 | 2023-05-09
09/05/2023 11:34:08
Lebanon 24
Lebanon 24
زوجة الإعلامي اللبناني الشهير تظهر بملامح غريبة.. ماذا حصل معها؟ (فيديو)
Lebanon 24
زوجة الإعلامي اللبناني الشهير تظهر بملامح غريبة.. ماذا حصل معها؟ (فيديو)
03:24 | 2023-05-10
10/05/2023 03:24:53
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
16:00 | 2023-05-10
لتخفيف انتفاخ البطن.. إليكم أفضل أنواع التوابل لإضافتها إلى قهوة الصباح
14:00 | 2023-05-10
نرتكبها يومياً... 4 أخطاء في التنفس تهدد صحة الرئتين
11:09 | 2023-05-10
تحذير خطير بشأن الهواتف... إليكم هذا الخبر المهمّ
11:00 | 2023-05-10
ما هو السن الجديد اللازم لإجراء فحص الكشف عن سرطان الثدي؟
08:00 | 2023-05-10
النظام الغذائي المنخفض الدهون... هل يقلل من خطر الموت المبكر؟
05:00 | 2023-05-10
هل تعانون من مشاكل الجهز الهضمي؟... ابتعدوا عن تناول الفجل
فيديو
وسط حفلٍ أسطوري حضره زعماء الدول.. تتويج تشارلز الثالث ملكاً لبريطانيا
Lebanon 24
وسط حفلٍ أسطوري حضره زعماء الدول.. تتويج تشارلز الثالث ملكاً لبريطانيا
07:03 | 2023-05-06
11/05/2023 03:31:22
Lebanon 24
Lebanon 24
في وضح النهار وداخل السيارة... شرطي يُساعد سيدة في ولادة طفلتها! (فيديو)
Lebanon 24
في وضح النهار وداخل السيارة... شرطي يُساعد سيدة في ولادة طفلتها! (فيديو)
00:00 | 2023-05-06
11/05/2023 03:31:22
Lebanon 24
Lebanon 24
"أخرجه من هنا".. مراسل أزعج ترامب بسؤاله فطرده من طائرته الخاصة (فيديو)
Lebanon 24
"أخرجه من هنا".. مراسل أزعج ترامب بسؤاله فطرده من طائرته الخاصة (فيديو)
04:25 | 2023-05-03
11/05/2023 03:31:22
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact