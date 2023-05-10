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صحة

لتخفيف انتفاخ البطن.. إليكم أفضل أنواع التوابل لإضافتها إلى قهوة الصباح

Lebanon 24
10-05-2023 | 16:00
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يواجه غالبيتنا انتفاخ البطن بين الحين والآخر، خاصة بعد تناول أطعمة محددة. وعادة ما تختفي هذه الحالة المزعجة من تلقاء نفسها.

وفي حين أن الانتفاخ شائع، إلا أنه يمكن أن يؤدي إلى الشعور بأن المعدة ممتلئة، وأحيانا قد تكون مؤلمة أو غير مريحة.
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ولحسن الحظ، يوجد طرق عدة للتخلص من هذا الشعور المزعج، ومن ذلك بعض المكونات التي يمكن إضافتها إلى مشروبك الصباحي للمساعدة في تخفيف الانتفاخ.

ووفقا لاختصاصية التغذية تريستا بيست، "القرفة من أفضل التوابل المضادة للالتهابات التي تضاف إلى القهوة".

ويقال إن القرفة تحتوي على "مضادات الأكسدة القوية والمركبات المضادة للالتهابات التي يمكن أن تساعد في تقليل الالتهابات في الجسم".

ووافقت أخصائية التغذية ماري سبات على القول إن "القرفة تحتوي على خصائص مضادة للالتهابات ويمكن أن تساعد على تقليل الانتفاخ عن طريق المساعدة على الهضم".

وتحتوي القرفة على مركب يسمى سينامالديهيد، والذي يساهم في "حلاوتها الطبيعية".

وأضافت سبات: "القرفة لها حلاوة طبيعية يمكن أن تعزز نكهة القهوة دون الحاجة إلى السكريات المضافة أو المحليات الصناعية".

وفي حين أن القرفة ستكون بديلا صحيا أكثر من إضافة السكر إلى فنجان من القهوة في الصباح، فإن هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية (NHS) تقدم نصيحة مختلفة، مقترحة الحد من تناول الكافيين الذي يشمل القهوة إذا كنت تعاني من انتفاخ البطن. (روسيا اليوم) 
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