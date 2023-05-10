"تحذير لمحبي الشواء".. العلماء يخشون "خطرا صحيا" قد ينجم عن شي اللحم!

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توصلت دراسة جديدة إلى أن الأدخنة الناتجة عن طهي اللحوم في أماكن الشواء ومواقد حرق الأخشاب وحركة المرور قد تؤدي إلى التهاب المفاصل الروماتويدي.ووجد الباحثون أن الأشخاص الذين لديهم أعلى مستويات من المواد الكيميائية تسمى الهيدروكربونات العطرية المتعددة الحلقات - المنبعثة أيضا من دخان السجائر وأفران الغاز - كانوا أكثر عرضة للإصابة بالالتهاب.وقال البحث الذي ورد في BMJ Open إن المواد الكيميائية يبدو أنها مسؤولة عن معظم تأثير التدخين على خطر الإصابة بالمرض.وقال الباحثون إن القليل من الدراسات قد بحث في ارتباطها بحالات التهابية، مثل التهاب المفاصل الروماتويدي.ويُعتقد أن المرض ينشأ من تفاعل معقد بين الجينات والجنس والعمر والعوامل البيئية، بما في ذلك التدخين والتغذية ونمط الحياة.ويعرف التهاب المفاصل الروماتويدي بانه أكثر الأمراض الالتهابية شيوعا. ويمكن أن يصيب البالغين في أي عمر، ولكن الأكثر شيوعا يبدأ بين سن 40 و50.ويقول الدكتور كريستوفر دادامو، من كلية الطب بجامعة ميريلاند وزملاؤه: "بينما تميل مستويات الهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات إلى أن تكون أعلى لدى البالغين الذين يدخنون، تشمل المصادر الأخرى للتعرض للهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات البيئات الداخلية وعوادم السيارات والغاز الطبيعي ودخان الخشب أو حرق الفحم، والأبخرة من الطرق الإسفلتية، واستهلاك الأطعمة المشوية أو المتفحمة. وهذا أمر وثيق الصلة بالموضوع لأن الأسر ذات الوضع الاجتماعي والاقتصادي المنخفض تعاني بشكل عام من جودة هواء داخلية رديئة وقد تعيش في المناطق الحضرية بجوار الطرق الرئيسية أو في مناطق حركة المرور العالية".واستند البحث إلى البيانات التي تم جمعها بواسطة المسح الوطني لفحص الصحة والتغذية بالولايات المتحدة بين عامي 2007 و2016.ويقوم المسح بتقييم مجموعة واسعة من المواد السامة، بما في ذلك الهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات؛ المواد الكيميائية المستخدمة في صناعة البلاستيك ومنتجات استهلاكية مختلفة تسمى (PHTHTEs)؛ والمركبات العضوية المتطايرة (VOCs) المشتقة من الدهانات وعوامل التنظيف ومبيدات الآفات، من بين أشياء أخرى؛ إلى جانب البيانات المتعلقة بالصحة والتغذية والسلوكيات والبيئة. (روسيا اليوم)