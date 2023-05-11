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صحة

آلام الأسنان المزعجة.. كيف نتخلص منها؟

Lebanon 24
11-05-2023 | 11:00
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يعد تسوُّس الأسنان السبب الرئيسي وراء آلام الأسنان لأغلب الأطفال والبالغين. وتتغذَّى البكتيريا الموجودة في فمكَ على السكريات والنشويات الموجودة في الطعام الذي تأكله. وتُكَوِّن هذه البكتيريا عفناً لزجاً يلتصق بسطح أسنانك.
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ويُمكِن للأحماض التي تُنتِجها هذه البكتيريا في عفنها أن تُذيب السطح القاسي، الأبيض الذي يُغَطِّي أسنانكَ (طبقة المينا)، مسبِّبة نَخْراً.

أول علامات التسوُّس هو الإحساس بالألم عند تَناوُل السكريات، أو أطعمة باردة أو ساخنة جدّاً. أحياناً يبدو التسوُّس كبقع بنية أو بيضاء على الأسنان.

ومن أبرز مسببات آلام الأسنان هناك:

- تَراكُم الأطعمة والفتات بين الأسنان، خاصةً إذا كانت هنالك مسافات واسعة بينها

- وجود التهاب أو عدوى في جذور الأسنان أو في اللثة

- حدوث إصابة شديدة في الأسنان، بما في ذلك وجود جرح أو طحن الأسنان

- انكسار السن أو جذره بشكل مفاجئ

- حدوث شرخ في الأسنان على فترة طويلة

- نموُّ الأسنان من اللثة (انفجار الأسنان)، كالذي يحدث في حالة التسنين أو خروج أسنان العقل في مساحة

- غير كافية فلا تأخذ موقعها الطبيعي (ضرس العقل المحشور)

- التهاب جيوب أنفية يُسَبِّب ألمًا في الأسنان

وعادةً ما يتطلَّب تسكين آلام الأسنان اتباع علاج يُقدِّمه لكَ طبيب الأسنان الخاص بك.

4 نصائح للرعاية الذاتية
لحين مراجعة طبيب الأسنان جَرِّب نصائح العناية الذاتية الآتية في حال كنت تشعر بألم السن:

- اشطف الفم بالماء الدافئ.

- استعمل خيط تنظيف الأسنان لإزالة أي جزيئات طعام أو أي رواسب عالقة بين الأسنان.

- تَناول مسكن الألم المتاح دون وصفة طبية لتخفيف الوجع لكن لا تضع قرص الأسبرين أو مُسكن آلام آخر على اللثة مباشرةً لأن ذلك قد يؤدي إِلى حرق نسيج اللثة.

- في حال كان سبب ألم الأسنان تعرضه إلى إصابة مُعينة فضع كمادات باردة على الخد من الخارج.
المصدر: الشرق
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