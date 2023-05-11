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صحة

تحذير للآباء.. مرض ينتشر في الصيف أعراضه قد تشبه الإنفلونزا

Lebanon 24
11-05-2023 | 16:00
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حالة من الخوف عاشتها أم بعد أن لاحظت أن أذن طفلتها لا تبدو طبيعية، لتقرر أخذها إلى الطبيب، حيث صُدمت مما عُثر عليه داخل أذنها.

ونشرت جيسيكا ديلوتش مقطع فيديو على "تيك توك"، يوضح بالتفصيل كيف لاحظت قبل شهرين شيئا ما في أذن ابنتها البالغة من العمر عامين. وقالت: "بدا الأمر جديا وكأنها دفعت بعض الطعام داخل أذنها"، لافتة إلى أنها قررت أخذ ابنتها بسرعة لرؤية الطبيب. وتابعت: "كان التنظيف مؤلما للغاية، حيث يتعين إبقاء الطفل ثابتا لإزالة الأشياء بأمان. الطفل البالغ من العمر عامين لا يفهم ما يحاول الطبيب القيام به".
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وكانت المفاجأة الصادمة هي عندما اكتشف الطبيب وجود قرادتين في أذن الطفلة.
 
وفي هذا الصدد، قالت الأم إن سبب تعرض ابنتها للقرادة أنها كانت في الخارج معها أثناء قيامها بأعمال في الفناء باليوم السابق.

وأكدت أنها قررت نشر مقطع الفيديو على "تيك توك" بهدف "رفع مستوى الوعي لدى الأهالي، بشأن القراد، وذلك قبل بدء موسم انتشاره في فصل الصيفي". وأضافت: "أخبرني آباء آخرون عن تجارب مماثلة، حتى إن القراد ينتقل إلى الأطفال من الكلاب. علمت أن هذا يحدث أكثر مما كنت أتخيله في أي وقت مضى".

يذكر أن مرض "لايم" ينتقل عن طريق القراد، وهو آخذ في الارتفاع، بالإضافة إلى داء البابيزيا، وهو مرض يمكن أن يسبب أعراضاً تشبه أعراض الإنفلونزا.

ولتجنب القراد، توصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأميركية بتجنب المناطق المشجرة ذات الحشائش العالية عندما يكون ذلك ممكنا، والتحقق بدقة من الملابس والأدوات والحيوانات الأليفة بعد قضاء الوقت بالخارج.
 
المصدر: سكاي نيوز عربية
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